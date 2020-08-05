Премьер-министр Армении выразил поддержку Ливану после взрыва в Бейруте

«Я потрясен новостью о смертоносном взрыве в братском Ливане», - на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он сообщил, что по телефону переговорил с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым. «Я выразил свою поддержку Его Святейшеству Араму, армянской общине, братскому государству Ливан и его народу», - сообщил армянский премьер.

«Мы скорбим о всех жертвах и выражаем наши соболезнования родственникам и близким всех жертв. Мы стоим рядом с братским Ливаном», - заявил Никол Пашинян.

Отметим, что мощный взрыв накануне прогремел в районе морского порта Бейрута вблизи армянонаселенных кварталов. По последним данным, в результате взрыва погибли, по меньшей мере, 78 человек, тысячи получили ранения.

Согласно предварительным данным, среди погибших также генеральный секретарь ливанской партии «Аль-Катаиб», армянин по происхождению Низар Наджарян. МИД Армении также сообщил о «значительных разрушениях» в армянонаселенных районах ливанской столицы. Согласно пресс-секретарю МИД Анне Нагдалян, взрыв также частично повредил здание посольства Армении в Ливане.