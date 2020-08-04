Айк Марутян: Это продолжение победы нашего сквера

Мэр Еревана Айк Марутян сегодня объяснил, что за строительство ведется в сквере Маштоца.

В рамках инициативы «Мы являемся хозяевами этого города» Экологический фронт требует, чтобы власти не разрешили строительство кафе в сквере Маштоца, отмечая, что в сквере, который с 2012 года стал символом гражданской борьбы, вместо легких конструкций сейчас возводятся стены, территория бетонируется, вырублены деревья.

Активисты напоминают мэру, что восемь лет назад Айк Марутян сам боролся за сохранение и защиту сквера, а теперь он разрешает строительство на этой территории.

Марутян сегодня заявил, что новые павильоны не будут добавлены. Он сказал, что в результате переговоров с владельцем действовавшего прежде кафе была достигнута договоренность о том, что тот откажется от владения площадью 177 квадратных метров и 17 квадратных метров в начале сквера Маштоца и вернет эту территорию общине. Вместо этого городские власти разрешают ему арендовать территорию до 2040 года и проводить там строительство.

«Человек, имущество которого мы демонтировали... Если вам кажется, что вы идете, стучите в дверь и говорите: «Здравствуйте, мы хотим уничтожить вашу собственность», а он в ответ: «Добро пожаловать, конечно, а я вас ждал», так не бывает. Это переговоры, мы говорим: давай мы лишим тебя твоего имущества физически, на бумаге, вместо этого дадим тебе хотя бы право на застройку, но это уже будет имуществом общины. И мы приходим к согласию, и это продолжение победы нашего сквера, чтобы сквер окончательно стал нашим, принадлежал Еревану», - сказал мэр.

По словам Марутяна, одним из их условий было то, чтобы постройка была из легких конструкций, они уже заметили несколько нарушений и составили протокол.



Что касается деревьев, то специалист мэрии отметил, что они за много лет были уже в таком состоянии, что было невозможно их сохранить.

Отметим, что сквер Маштоца имеет символическое значение для ереванцев. В 2012 году несколько десятков активистов на протяжении 40 дней смогли не допустить строительство магазинов в сквере. Тогда в рядах активистов были некоторые нынешние представители власти, в том числе мэр Айк Марутян.