Романос Петросян назначен на должность министра окружающей среды

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении бывшего губернатора Котайкской области Романоса Петросяна на должность министра окружающей среды.

О назначении Романоса Петросяна министром окружающей среды сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, предложив освободить его от должности губернатора Котайка.

Премьер-министр также поблагодарил Ваге Джилавяна за его работу в качестве исполняющего обязанности министра.

40-летний Романос Петросян с 2013 года является членом партии «Гражданский договор», с 2015 года – членом правления партии. Спустя короткое время после бархатной революции, 1 июня 2018 года, он был назначен губернатором Котайской области.

Кресло министра окружающей среды было вакантно с 5 мая этого года, когда, указом президента Армении Армена Саркисяна, Эрик Григорян был освобожден от должности министра. Григорян был назначен министром окружающей среды 1 июня прошлого года, а до этого с 12 мая 2018 года занимал этот же пост, но под другим названием - министра охраны природы. Эрик Григорян ушел с должности согласно собственному заявлению.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн Романос Петросан, который, кстати, в 2003 году окончил геологический факультет Ереванского государственного университета по специальности «Разведка и оценка месторождений полезных ископаемых», сказал, что предложение занять должность министра ему сделал премьер-министр.

Мы напомнили Петросяну об имеющихся многочисленных проблемах в этой сфере - от цветения озера Севан до хвостохранилищ и вопроса Амулсара.

«Конечно, работа есть, - ответил он. – Скажу больше: во многих случаях наши проблемы возникали вследствие действий вне закона. С одной стороны, из-за поведения хозяйствующих субъектов, с другой стороны, из-за, не скажу бездействия, но в некоторых эпизодах небрежности или непоследовательности контролирующих органов. Ряд горнодобывающих компаний сегодня оставляют хвостохранилища, заброшенные свалки и полуразработанные шахты в регионе, уходя в другие регионы или другие виды деятельности. Естественно, для устранения этих последствий и восстановления причиненного природе вреда нужно проводить строгую нормативную политику».

Касаясь вопроса Амулсарского золотого рудника, Петросян сказал: «По большому счету, моя точка зрения не может отличаться от курса и подхода премьер-министра и правительства. Мы сможем говорить более конкретно, более профессионально, более предметно, когда я полностью ознакомлюсь с темой».

Романос Петросян не знает, кто заменит его на посту губернатора Котайка.

Эколог Инга Зарафян сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказала, что и после бархатной революции проблемы в сфере продолжали накапливаться, для их решения необходима политическая воля. «За эти годы наши экологические проблемы накопились настолько, что стали почти тяжелым бременем. Первая – это, конечно, горнодобывающая промышленность со всеми ее отходами, нерешенными проблемами, загрязнением и прочим. Конечно, это озеро Севан, которое уже столько лет мы не можем привести в нормальное состояние. Конечно, это наши реки, конечно, неправильно управляемое водное хозяйство, когда воду раздают направо и налево, вообще не просчитывая, как это повлияет не только на окружающую среду, но и на системы в целом, на все», - сказала эколог.