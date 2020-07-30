У нас есть шанс сломить хребет эпидемии – Пашинян

Показатели по распространению коронавирусной инфекции в Армении за последние 15 дней значительно улучшились, заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства в четверг.

Как отметил он, впервые с 11 июня число активных случаев коронавируса в Армении ниже 9 тысяч (8 877) – за минувшие сутки было выявлено 259 новых случаев инфицирования. Более того, как отметил премьер, шесть дней подряд число выявляемых случаев составляет менее 400, чего не было с 24 мая.

«Все это означает, что у нас есть шанс для того, чтобы сломить хребет эпидемии», - заявил Пашинян.

Как подчеркнул премьер, это накладывает особую ответственность на каждого, прежде всего, на государственные органы. Но и граждане, по его словам, должны по-прежнему носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию, в том числе в очередях, причем этот порядок должен соблюдаться не только в помещениях, но и в тех случаях, когда очередь переходит на улицу.

«Нет сомнений в том, что улучшение ситуации является следствием соблюдения противоэпидемических правил и повышения сознательности граждан», - заявил Никол Пашинян.

По его словам, на пике заболеваемости, 6 июля, статистика так угрожающе росла вверх, что это имело отрезвляющее значение для граждан. «Но краеугольным камнем этого стало обязательное ношение масок. Мы убеждены, и это показывает наш анализ, что именно обязательное ношение масок делает все остальные усилия более эффективными», - подчеркнул премьер, напомнив гражданам, что необходимо быть крайне осторожными на панихидах, похоронах, свадьбах и других мероприятиях.

К сожалению, как отметил Пашинян, до окончания туристического сезона авиационное сообщение в обычном режиме не восстановится. «Это означает, что наши соотечественники, которые планировали и имеют возможность провести свои летний отпуск за рубежом, должны будут воспользоваться возможностями внутреннего туризма. Это с одной стороны хорошая возможность для наших граждан узнать больше об Армении. Но с другой стороны, думаю, что наши проверяющие органы должны будут особо следить за тем, чтобы в зонах отдыха соблюдались противоэпидемические правила», - заявил глава армянского правительства.

«Мы сейчас формулируем задачу так, что эпидемию как проблему мы должны вывести из повестки нашей общественной жизни. Это не означает, что случаев коронавируса в Армении вообще не будет, это означает, что случаи коронавируса должны быть на таком уровне, чтобы мы не считали это кризисом, по меньшей мере, в плане здравоохранения. Сегодня у нас есть реальная возможность для этого», - заявил премьер.

Как отметил Пашинян, власти сделают все возможное со своей стороны, но ожидают, что граждане также проявят ответственность. «И тогда мы сможем в сентябре констатировать завершение кризиса», - добавил он.

«Хочу вновь отметить, что эти оптимистические посылы не для того, чтобы мы расслаблялись, а для того, чтобы мы были более бдительными, потому что у нас есть возможность, которая, к сожалению, не гарантирована, и мы можем упустить эту возможность, если не подойдем к ситуации с должной серьезностью», - резюмировал Пашинян.