По прогнозам специалистов, активация водорослей в озере Севан в этом году продлится недолго

Сине-зеленые водоросли снова «атаковали» Севан. С середины июля специалисты зафиксировали в разных частях озера активацию водорослей.

Заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Гаяне Шахназарян характеризует экологическое состояние Севана словом «плохое», однако отмечает, что, по их прогнозам, так называемое цветение водорослей в этом году будет длиться недолго.

«В придонном слое уровень кислорода низкий, количества питательных веществ достаточно, чтобы непрерывно наблюдался процесс цветения, прозрачность достигает четырех метров», - сказала Шахназарян.

По словам специалистов, присутствие водорослей в озере не только приводит к ухудшению качества воды в Севане, который считается национальным достоянием, но также влияет на фауну и людей. В этом году цветение на уровне прошлого года, говорит директор Института гидроэкологии и ихтиологии Национальной академии наук Эвелина Гукасян. По словам специалиста, в классификации цветения есть четыре степени, сейчас Севан на третьей степени цветения.

«К счастью, мы еще не дошли до последней степени. В этом году процесс цветения проходит довольно слабо, однако это не означает, что факторы, которые порождают цветение воды, преодолены. Достаточно еще нескольких легких отклонений от нормы, и степень цветения повысится», - отметила Гукасян.

Главной причиной цветения озера являются сточные воды, сбрасываемые в него из населенных пунктов и объектов в окрестностях Севана, заявляют специалисты, считая необходимой установку очистных станций.

Из нескольких сотен хозяйствующих субъектов, работающих на берегах озера, лишь несколько установили подобные станции. Между тем, согласно решению правительства еще от 2006 года, сточные воды, сбрасываемые в озеро из населенных пунктов и объектов в окрестностях Севана, должны подвергаться биологической очистке. То есть, в ресторанах, работающих на берегу озера, должны быть биологические станции для очистки сточных вод.

Активации водорослей способствуют также оказавшиеся под водой в результате затопления покрытые растительностью территории. А о решении проблемы чиновники пока говорят, ссылаясь на программы.

«Сегодня правительством даны очень жесткие и очень срочные указания, мы примем все меры, представим все программы о том, что нам нужно сделать, чтобы в следующем году у нас либо не было цветущих зон, либо из было очень мало», - сказал исполняющий обязанности министра окружающей среды Ваге Джилавян.