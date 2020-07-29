«Армения и Азербайджан должны найти политическое решение конфликта» - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Армения и Азербайджан должны найти политическое решение карабахского конфликта, поскольку военного решения не существует.

Об этом министр заявил на заседании нижней палаты парламента Франции – Национальной ассамблеи.

«Эти события нас очень беспокоят, впервые военные действия происходят на в Карабахе, а на международной границе Армении и Азербайджана. Военного решения быть не может, необходима добрая воля для нахождения политического решения, и я надеюсь, что удастся его достичь», - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Он напомнил, что Франция вместе с Россией и США является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

«Три стороны являются сопредседателями, что, возможно, покажется немного странно, но мы это делаем, в течение прошедших десяти дней мы предприняли необходимые меры для прекращения огня и организации переговоров между сторонами. Режим прекращения сейчас на практике соблюдается», - сказал глава внешнеполитического ведомства Франции.