По новому законопроекту на три года продлеваются льготы жителям приграничных общин

В одном из населенных пунктов, пострадавших от обстрела со стороны Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, в Айгепаре, в настоящее время продолжаются активные строительные работы.

В трех приграничных общинах: Неркин Кармирахбюре, Чинари и Айгепаре были повреждены 89 домов и 14 квартир в многоквартирном доме - в Айгепаре.

Мэр города Берд Арутюн Манучарян в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Во всех местах, где нет проблем с проектом-сметой, идет строительство. Там, где повреждений больше, есть проблема с проектом-сметой. Естественно, строительство начнется чуть позже».

Жителям 36 приграничных населенных пунктов до января 2024 года будет дана возможность получить от государства некоторую поддержку. Введен в обращение проект закона, предусматривающий социальную помощь приграничным населенным пунктам, т.е. действующий в Армении закон «О социальной помощи приграничным общинам» дополняется новыми положениями.

В соответствии с этими изменениями предлагается еще на три года продлить ряд льгот. 36 населенным пунктам государство возместит 50 процентов счетов за электроэнергию, природный газ и поливную воду. Существует определенный лимит потребления электроэнергии и природного газа, однако в случае поливной воды, независимо от используемого объема, государство оплатит 50%. Жители будут полностью освобождены от налога на землю и налога на имущество. Учебникам будут предоставлены учебники со скидкой 50% или бесплатно.

Предлагается закрепить в законе, что дома, поврежденные в результате обстрела со стороны Азербайджана, государство восстановит полностью.

Соавтор нового проекта изменений, депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Сисак Габриелян отметил: «Работы уже начались, в некоторых случаях уже завершены, речь идет о поврежденных домах, имуществе, поврежденном в результате последних зверств противника. Но мы, дополнительно гарантируя имущество этих граждан, закрепляем законом, предусматриваем проектом, что дома, поврежденные в результате обстрела со стороны Азербайджана, если это не привело к потере жилья, будут полностью восстановлены государством. Потому что в случае потери жилья государство в течение месяца обязано обеспечить жителей другим, соразмерным жильем. Но мы считаем, что, например, бывают случаи, когда жилье полностью не повреждено, например, повреждены лишь крыша дома, стекла или другая часть, которую возможно восстановить, и мы сейчас силой закона пытаемся гарантировать нашим приграничным жителям, что в случае повреждений государство полностью восстановит эти поврежденные дома».

«Естественно, что предпочтение будет отдаваться тем жилым домам, в которых живут люди», - подчеркнул Габриелян.

Если кто-либо из жителей будет ранен, вследствие чего приобретет инвалидность, не только медицинская помощь ему будет бесплатной, но и в зависимости от группы инвалидности житель получит от государства 1-3 млн драмов.

Если мирный житель погибнет, государство предоставит его семье единовременную выплату в размере 5 млн драмов.

Введенный в обращение законопроект будет обсуждаться в парламенте осенью.