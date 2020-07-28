По решению коменданта, на 14 дней запрещена деятельность пляжа «Спитак Шоржа»

Кадры многолюдной вечеринки на пляже «Спитак Шоржа» 26 июля обсуждались в Интернете не только по той причине, что во время эпидемии были нарушены противоэпидемические правила, но и потому, что одним из нарушителей был провластый депутат Айк Саргсян, не раз оказывавшийся центре скандальных историй.

На опубликованных в сети кадрах видно, как депутат, который несколько недель назад призывал граждан носить маски, участвует в многолюдном мероприятии без маски и не соблюдает социальную дистанцию.



После того, как эти кадры попали в СМИ, инспекционный орган провел проверки на пляже, и решением коменданта деятельность зоны отдыха «Спитак Шоржа», действующей на берегу озера Севан, прекращена на беспрецедентный срок – 14 дней.

Согласно протоколу, были нарушены требования о запрете музыки в живом исполнении и организации массовых мероприятий, требование ношения масок для сотрудников и отдыхающих и ряд других требований.

На концерте пел Гор Суджян. Певец заявил, что ему сказали, что все согласовано с комендатурой.

Пресс-секретарь коменданта чрезвычайного положения Тиграна Авиняна Ваан Унанян исключает, что комендатура могла дать подобное разрешение или гарантию кому-либо. «С комендатурой это никак не было согласовано. Комендатура никоим образом не может допустить нарушения какого-либо правила», - сказал он.

Менеджер пляжа «Спитак Шоржа» Вардан Симонян сообщил Радио Азатутюн, что они собираются обжаловать решение коменданта. Они считают, что было принято несоразмерное решение. Кроме того, концерт организовали не они, а компания «Бемел», они лишь предоставили территорию.

СМИ, которые опубликовали кадры вечеринки, написали, что вечеринку организовал депутат фракции «Мой шаг» Айк Саргсян, который также имеет отношение к зоне отдыха «Спитак Шоржа». Депутат на своей странице в Facebook опроверг эти утверждения, сказав, что в какой-то момент неосторожно снял маску. Между тем, депутат виден без маски на кадрах, сделанных в разное время дня.

О противоречиях и других слухах спросить Айка Саргсяна не удалось, в течение всего дня он на наши звонки так и не ответил.

В «Спитак Шоржа» также отрицают, что зона отдыха принадлежит Айку Саргсяну, говорят, что владельцем является Артем Мелкумян, а депутат как постоянный клиент получил возможность сидеть за стойкой бара перед компьютером.

На пятом месяце чрезвычайного положения публикаций о случаях нарушения запрета на собрания, в том числе со стороны чиновников, в прессе становится все больше и больше. Одна такая публикация касалась начальника полиции. Газета «Грапарак» написала, что 24 июля в ресторанном комплексе «Цирани» Ваге Казарян организовал многолюдную вечеринку.

В полиции это отрицают: «Полиция официально заявляет, что все правила были соблюдены. И это была не вечеринка, а протокольное мероприятие».

Какими будут политические последствия нарушения должностными лицами противоэпидемических правил, если принять во внимание, что несколько месяцев назад причиной увольнения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна стала церемония бракосочетания его сына, и отставка бывшего начальника полиции была именно в этом контексте.

Глава правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц на состоявшейся вчера пресс-конференции не говорила о последствиях допущенного коллегой нарушения, лишь сказала, что депутат принес извинения членам фракции.