Официальный Баку заявляет, что «нынешний статус-кво неприемлем»

Официальный Баку заявил, что считает неприемлемыми попытки Армении выдвигать предусловия для возобновления переговоров.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что нынешний статус-кво неприемлем», - заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, назвав бесполезными «попытки официального Еревана изменить переговорный формат и суть проблемы».

Ранее в интервью российскому РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул, что карабахский конфликт может быть урегулирован только с участием представителей Нагорного Карабаха.

«Если президент Азербайджана хочет, чтобы премьер-министр Армении представлял Нагорный Карабах за столом переговоров, получается, что он говорит, что Карабах - это Армения. В противном случае, почему Армения должна представлять Нагорный Карабах?» - поднял вопрос Пашинян.