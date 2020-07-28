Никол Пашинян ответил на пост Маргариты Симоньян

Союзником России в Армении является армянский народ, а не отдельные политики, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью российскому РБК, обращаясь к последним скандальным заявлениям главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Отвечая на претензию по поводу работы некоммерческих организаций в Армении, Пашинян сказал, что считающиеся враждебными России НКО работают со времен правления президентов, в чьей лояльности в России никто не сомневался.

«Они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена Сержа Саргсяна. Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации?» - отметил премьер-министр Армении.

Комментируя претензии по поводу непризнания Крыма, Пашинян отметил: «Армения не признала еще независимость Нагорного Карабаха. Это означает, что мы не защищаем Нагорных Карабах? Нет». Но при этом Армения и Нагорный Карабах — единое пространство безопасности, напомнил он.

18 июля в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян написала обращение к армянской власти. «В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении. Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна - неизменного союзника России <...> Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе», - перечислила она. Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT, ее вынудили «интернет-войска» властей Армении. «После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть», - заключила она.

