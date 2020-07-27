Из проведенных в воскресенье 314 тестов 73 оказались положительными

Из проведенных в Армении за минувшие сутки 314 тестов коронавирус был подтвержден у 73 граждан. Общее число случаев инфицирования коронавирусом достигло 37390. За сутки число выздоровевших увеличилось на 187.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян отметила: «Зафиксируем это число, что фактически из 37390 человек лечение в настоящее время проходят 9793 пациента. И в целом мы провели около 157466 тестов. Отмечу, что небольшое число выявленных случаев (73) связано с меньшим количеством проведенных тестов».

В минувшее воскресенье было зарегистрировано шесть смертей от коронавируса. Самому молодому из умерших было 56 лет, самому старому – 80 лет. По данным Министерства здравоохранения, у всех умерших были хронические заболевания. Число смертей от коронавируса достигло 711. На данный момент на фактическом лечении находятся 9793 пациента. Всего выздоровели уже 26665 человек.

Можно ли заразиться коронавирусом несколько раз? На этот вопрос у специалистов пока нет окончательного ответа. Министерство здравоохранения Армении зарегистрировало два случая возможного повторного инфицирования с момента распространения вируса.

«Повторное инфицирование существует». Запись такого содержания в Facebook сделал один гражданин. 23-летний Арсен Арутюнян написал, что ему во второй раз был поставлен диагноз коронавирус, примерно через 40 дней после предыдущего инфицирования, на этот раз с двусторонним воспалением легких.

В министерстве сообщили, что подобные случаи они направляют международным партнерам для изучения.

Почему Минздрав не проводит повторное тестирование пациентов с коронавирусом через 14 дней? В министерство сообщили, что они руководствуются международными инструкциями. Научные исследования показывают, что через 14 дней человек уже не является носителем инфекции, однако возможно, что болезнь продолжится.