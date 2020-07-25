В нападениях азербайджанцев на армян в Москве Пашинян видит попытку дестабилизировать Россию

Нападение азербайджанцев на проживающих в России армян – не только проявление антиармянской риторики руководства Азербайджана, но и попытка дестабилизировать Россию и превратить ее в арену межнациональных столкновений. Об этом, как написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook, он заявил в интервью российскому телеканалу РБК.

«Вне всякого сомнения, у властей России имеются все средства и возможности для недопущения подобного развития событий. Но и наши соотечественники в России должны понимать, что не следует поддаваться провокациям, что в дестабилизации обстановки в России заинтересованы третьи силы, вынашивающие экспансионистские, антиармянские планы на Южном Кавказе. Мы этого не допустим», - написал глава армянского правительства.