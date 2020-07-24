Палата представителей Конгресса США приняла поправку о предоставлении Карабаху помощи в размере 1,4 млрд долларов

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила поправку о выделении помощи в размере 1,4 млн долларов для продолжения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе.

Помощь предусматривается выделить организации HALO Trust, которая на протяжении многих лет занимается разминированием в Нагорном Карабахе. Один из авторов законодательной инициативы, конгрессмен Джеки Шпейер, имеющая армянские корни, до принятия поправки заявила, что она в прошлом году была в Карабахе и на месте ознакомилась с ситуацией.

«Когда в прошлом году я посетила Нагорный Карабах, то своими глазами увидела, как смертоносные осколки войны, которые покрывают этот регион, угрожают экономической и физической безопасности жителей», - сказала Джеки Шпейер.

Конгрессмен подчеркнула, что с момента окончания военного конфликта в 1994 году в Нагорном Карабахе от мин и неразорвавшихся снарядов пострадало почти 400 мирных жителей, четверть из которых составляют дети.

«В Нагорном Карабахе один из самых высоких в мире показателей числа инцидентов с минами на душу населения, иногда сравнимый с Ираком, Колумбией или Камбоджей. Группы по разминированию HALO Trust, в несколько из которых входят только женщины, проделали невероятно смелую и жизненно важную работу», - подчеркнула она.

Джеки Шпейер выразила обеспокоенность тем, что эта работа может быть остановлена из-за прекращения выделения государственных средств весной, а эта программа USAID является единственной программой гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе.

Ранее было решено предоставить 1,4 млн долларов помощи на программы образовательного и культурного обмена. И Джеки Шпейер, и другие авторы инициативы сочли необходимым продолжение программы разминирования, которая, по их словам, спасает жизни.

Член Палаты представителей Т. Дж. Кокс отметил: «Эта поправка предоставит важную гуманитарную помощь многим семьям в Нагорном Карабахе, которые продолжают жить в постоянной опасности, давая им уверенность в том, что открытые пространства могут быть местом наслаждения жизнью, а не страха».

Принятый Палатой представителей законопроект имеет большое значение для Карабаха, заявил советник лидера Нагорного Карабаха по линии внешних отношений Давид Бабаян. Он подчеркнул, что благодаря программе разминирования были спасены десятки тысяч жизней.

«Понятно, что Арцах является одной из самых заминированных территорий в мире, и это результат развязанной Азербайджаном войны против нас и того, что ряд территорий множество раз переходили под контроль противника и снова освобождались, а затем снова переходили под контроль противника и настолько были заминированы, что, конечно, это нанесло большой ущерб, в первую очередь, жизни людей», - сказал советник руководителя Карабаха.

Давид Бабаян отметил, что заминированные территории также нанесли ущерб и экономике Карабаха.

«За эти годы была проделана действительно тяжелая работа. Площадь в десятки тысяч квадратных метров была разминирована, очищена, и теперь она безопасна и используется. И мы придаем очень важное значение этому решению. В свое время были проблемы, мы надеялись, что, тем не менее, решение будет пересмотрено, и оно пересмотрено. Здесь также велик вклад матери-Армении и сестер и братьев из нашей диаспоры. Это еще раз показывает, что когда мы действуем единым фронтом, то всегда добиваемся результатов», - отметил Бабаян.

Организация HALO Trust начала работы по разминированию в Карабахе в 2000 году. За этот период к работам были привлечены также местные жители, что, по словам Давида Бабаяна, решало и проблему их занятости.

Организация очистила около 500 минных полей, обезвредив 61 тысячу мин. Во время работ по разминированию в 2018 году в Карабахе в результате взрыва противотанковой мины погибли три сотрудника организации, еще двое получили ранения.