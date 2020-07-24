Впервые с 14 июня число инфицированных коронавирусом в Армении составляет менее 10 тысяч. На данный момент на фактическом лечении находятся 9 969 человек.

По впечатлению премьер-министра Никола Пашиняна, Армения находится на стадии преодоления кризиса. «Мы можем лучше справиться с прогнозируемой в мире второй волной распространения инфекции осенью», - отметил Никол Пашинян.

За последние сутки из 1935 протестированных коронавирус был подтвержден у 451 человека, то есть положительными оказались около 23% тестов. За сутки от COVID-19 скончались пять человек.

«В нашей стране от коронавируса умерли уже около 700 человек. Дорогие соотечественники, вы представляете себе это число? Это ужасная статистика. Прошу вас, не поддавайтесь безответственным заявлениям», - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что параллельно со смягчением ситуации с коронавирусом активизировалось так называемое противомасочное движение. Замедление темпа распространения инфекции, по словам Пашиняна, в основном является результатом ношения масок.

«Всем нам неприятно, мне тоже неприятно носить маску и в машины, и в других местах, но очевидно, что эта динамика обеспечивается в основном благодаря поддержанию дисциплины ношения масок», - сказал Никол Пашинян.

Есть мнение, что жаркая погода также играет роль в снижении числа случаев инфицирования, поэтому, по словам премьер-министра, в июне они проследили за странами, где температура поднялась до 35-40 градусов тепла, и оказалось, что в этих странах параллельно наблюдалось активное распространение коронавируса. В результате, как сказал Пашинян, был сделан вывод о том, что соблюдение противоэпидемических правил является путем выхода из пандемии, а ношение масок является важнейшим звеном в цепочке этих мер, и комендатура не будет спешить ослаблять правила ношения масок.