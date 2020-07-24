COVID-19: За сутки в Армении выявлен 451 новый случай коронавируса, скончались 4 человека, выздоровели 490

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 451, в общем составив 36613.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 24 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 490 и сейчас составляет 25734.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 692.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 218 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам (один за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9969, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 153814 (1935 за последние сутки).