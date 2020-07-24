Захарова: Ереван и Баку выступают с различными инициативами, направленными на закрепление перемирия и активизацию переговорного процесса

Ереван и Баку выступают с различными инициативами, направленными на закрепление перемирия и активизацию переговорного процесса. Об этом в ходе брифинга в Москве накануне заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

«Случаи нарушения режима прекращения огня пошли на спад, но напряженность сохраняется. С тем чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, предпринимаем конкретные шаги в рамках Минской группы ОБСЕ в качестве одного из ее сопредседателей, а также самостоятельно», - отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, на прошлой неделе ситуация в зоне конфликта рассматривалась на заседании Минской группы, а затем на Постоянном совете ОБСЕ в присутствии всех участников Организации. «Сопредседатели Минской группы поддерживают постоянный контакт со сторонами. Ранее прошли их дистанционные встречи с действующим председательством ОБСЕ Э. Рамой и генеральным секретарем ОБСЕ Т. Гремингером, планируются консультации с Секретариатом ООН», - сообщила она.

«Сделан ряд заявлений с призывом к сторонам проявлять максимальную сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня, в том числе по линии Администрации Президента и МИД России. Состоялись экстренные телефонные контакты Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с армянским и азербайджанским коллегами. На этой неделе он обсуждал ситуацию с послами Азербайджана и Армении в Москве. Осуществляется взаимодействие по линии военных ведомств.

Ереван и Баку выступают с различными инициативами, направленными на закрепление перемирия и активизацию переговорного процесса. Обсуждаем их со сторонами. Рассчитываем, что после того, как снимут ограничения на международные поездки, появится возможность предметно проработать весь комплекс вопросов, связанных с урегулированием конфликта», - завила Мария Захарова, согласно официальному сайту МИД РФ.