Более 800 молодых людей из диаспоры выразили желание работать в системе государственного управления Армении

34-летний Арутюн Манукян, который родился и вырос в Канаде и окончил престижный Гарвардский университет в США, является одним из нескольких сотен специалистов, которые откликнулись на призыв правительства Армении. В случае прохождения этапа собеседования, с сентября он начнет работать в Министерстве юстиции Армении.

В рамках программы правительства, а точнее программы «И горц» («За дело»), реализуемой Офисом главного комиссара по делам диаспоры, с осени 100 высококлассных специалистов из армянской диаспоры будут вовлечены в систему государственного управления Армении. Уже получено более 800 заявок от молодых людей, окончивших лучшие университеты мира, и в ближайшие недели будет опубликована отобранная сотня.

Желание приехать в Армению со всех концов света выразили молодые люди, родившиеся, получившие образование и работавшие в диаспоре, у которых совершенно другое мировоззрение.

«Меняется подход и философия, - говорит руководитель Офиса главного комиссара по делам диаспоры Сара Анджарголян, подчеркивая, что это будет взаимовыгодная работа. - Они могут привнести что-то новое. У нас есть замечательные специалисты в правительстве Армении, но нам нужна, наверное, небольшая внутренняя революция».

Премьер-министр Никол Пашинян несколько дней назад приветствовал эту программу, написав на своей странице в Facebook: «Мы рады принять их в Армении и использовать их опыт на благо нашей страны».

Отметим, что одним из главных обвинений в адрес послереволюционной власти продолжает оставаться несовершенная кадровая политика. Пашинян также по разным поводам признавал, что кадровая политика не идеальна. Фактически, эта новая инициатива призвана в какой-то мере решить эту проблему.

«Эта программа заполняет много разных пробелов. Мы приводим сюда наших людей. Но, с другой стороны, также приводим людей, которые несут с собой культуру, стиль работы, образ мышления своих стран. И благодаря всему этому мы можем стать лишь сильнее», - говорит Сара Анджарголян.

Один из кандидатов, Арутюн Манукян, за последние 15 лет восемь раз посещал Армению. В последние два года, по его словам, «проделывается сумасшедшая работа, начались институциональные преобразования». В Гарварде он изучал избирательную систему, в Армении осуществлял наблюдательскую миссию, работал добровольцем.

Манукян считает, что его знания помогут постреволюционной Армении осуществить реформы в правовом поле. «В отношении Избирательного кодекса и Конституции делаются два больших шага. Я надеялся, что в обоих случаях у меня будет возможность принять участие», - сказал он.

Для 23-летней Шушан Кешишян, родившейся в Бейруте и обучавшейся в Йоркском университете в Англии, в случае ее избрания это станет первым для нее опытом работы. «Я только что написала свою диссертацию по карабахскому конфликту, и она получила очень хороший отклик в Англии. Я хочу применить накопленные за эти годы знания, практический опыт именно в Армении», - говорит она.

Специалисты из диаспоры, живя за рубежом, не потеряли связь с Арменией, они знают о том, что происходит в стране, не оторваны от реальности.

«Армения для меня не чужая страна», - отмечает Арутюн Манукян.

«Каждое лето я посещала Армению, участвовала во всех программах, в которых могла участвовать», - говорит Шушан Кешишян.

Значительная разница в зарплатах в Армении и на Западе молодых специалистов не беспокоит. Они философски подходят к этому вопросу.

«Самое ценное - это время человека. Самое большое богатство будет в том, чтобы потратить это время на то, в чем ты действительно убежден», - сказал Арутюн Манукян.

Руководитель программы Анджарголян приводит свой пример: уже 8 лет она живет и работает в Армении, до этого работала юристом в Калифорнии с высокой зарплатой. «После революции путь созидания страны, государства я ощущаю на себе, чувствую, что я небольшая часть важной части нашей истории. И мне кажется, что многие люди думают так же. Это имеет большое значение, мы не можем оценить это в какую-то денежную сумму», - сказала она.



Со 100 специалистами из диаспоры будет заключен годовой контракт. Однако есть намерение расширить программу, пригласить новых специалистов.

А если приехавшие и проработавшие здесь один год специалисты захотят остаться, то авторы программы будут этому только рады.

«У многих есть маленькие дети, и они приезжают со своими детьми. Они просто почувствовали, что это правильный путь, чтобы их дети выросли в Армении», - сказала Сара Анджарголян.

Если пандемия не помешает, с середины сентября группа армян из диаспоры приступит к работе в Армении.

Авторы программы говорят, что это также другой мессидж: диаспора отныне должна рассматриваться не просто как финансовый источник, а как равноправной партнер на пути формирования системы государственного управления.