Не поступившие в вуз с высокими баллами абитуриенты и их родители продолжают протестовать

Абитуриенты, получившие на вступительных экзаменах в вузы высокие баллы и не поступившие ни в один вуз, и их родители продолжают протестовать. В этом году 739 абитуриентов преодолели проходной порог и не были приняты в вуз, среди них есть также те, кто набрал 17-18-19 баллов.

Например, отличница Эвелина получила 18,5 баллов и так и не стала студенткой. «Я подала первую заявку на юридический факультет Ереванского государственного университет, вторую заявку – на международный, но никуда не прошла».



Эта странная ситуация стала следствием изменения порядка приема. В этом году впервые конкурс был проведен с приоритетом специальности, указанной только в первой строке. Другие строки учитываются только при наличии вакантных мест.

Сегодня депутаты трех парламентских фракций пригласили представителей Министерства образования, Центра оценки и тестирования для обсуждения вопроса абитуриентов с высокими баллами, оставшихся за бортом.