Инфекционист: Подавляющее большинство инфицированных переносят коронавирус в легкой форме, госпитализированы только 1889 человек

Число случаев коронавируса продолжает расти: вчера было проведено 1072 теста, из которых 273 оказались положительными. Получается, что у 26% протестированных инфекция подтвердилась. Последнюю неделю это число колеблется в пределах 26-27%. Инфекция в Армении не обошла стороной 35 254 человека.

Лечение от COVID-19 в данный момент в Армении проходит 10 171 человек. Заведующая отделом инфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Лиана Торосян рассказала Радио Азатутюн, что из лечащихся только 1889 человек находятся в больницах. «Это значит, что подавляющее большинство инфицированных переносят коронавирус в легкой форме, они находятся под наблюдением первичной медицинской помощи. Если говорить в процентном отношении, то примерно 10-15% нуждаются в стационарном лечении. Остальные находятся в самоизоляции. Это также удовлетворительный показатель, но, конечно, мы должны направить весь инструментарий и кадровый потенциал на то, чтобы и дальше снижать эти показатели», - сказала Торосян.

Обнадеживает то, что в последние дни увеличилось число выздоровевших. Вчера выздоровели 704 человека. Вызывает беспокойство число умерших. Вчера от COVID-19 умерли 12 человек, самый молодой их них - 63-летний мужчина, самая старая - 94-летняя женщина. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

За сутки также было зафиксировано 6 случаев смерти, когда у пациента был диагностирован COVID-19, но смерть наступила по причине другого заболевания. Фактически, общее число смертей от коронавируса в Армении достигло 662, еще 215 инфицированных умерли по другим причинам.

Однако главный инфекционист не считает, что по сравнению с показателями, зарегистрированными в мире, число смертей в Армении ужасающее. «Созданные сегодня в стране возможности направлены на уменьшение этих показателей, но если сравнивать их, конечно, они не ужасающие, и можно сказать, что нам удается достичь определенного результата, по крайней мере, не допустить увеличения процента, а держать его на том же уровне», - сказала она.

Мы поинтересовались у главного инфекциониста Армении, что означают сегодняшние цифры: отступает ли коронавирус или новая волна и пик еще впереди. По мнению Лианы Торосян, в ближайшие дни картина станет более ясной, поскольку сейчас Министерство здравоохранения меняет объем исследований и расширяет целевые группы. Соответственно, тест на коронавирус смогут пройти лица с температурой не 38,5 градусов и выше, а 37,5 и выше. В группу лиц, проходящих бесплатное тестирование за счет государства, также включат пациентов с туберкулезом до начала лечения, пациентов, находящихся на гемодиализе, обслуживающих их сотрудников, бенефициаров и сотрудников закрытых организаций, сотрудников органов здравоохранения, которые проводят исследования, взятие образцов на коронавирус, вовлечены в лабораторную диагностику коронавируса, а также сотрудники специальной уголовно-исполнительной службы, которые непосредственно контактируют с осужденными.

«Эти исследования покажут, достигли ли мы пика, есть ли у нас стабилизация, то есть, находимся ли мы на плато или, расширяя круг исследований, мы получим некоторое изменение ситуации», - сказала она.