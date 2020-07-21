По данным МО РА, в результате боевых действий Азербайджан понес убытки в размере 150-200 млн долларов

В результате боевых действий, имевших место на прошлой неделе на Тавушском участке армяно-азербайджанской границы, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Армении сбили 13 азербайджанских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), еще один был сбит в северо-восточной части Нагорного Карабаха.

По приблизительным подсчетам Министерства обороны Армении, азербайджанская сторона понесла убытки в размере от 150-200 млн долларов, сообщили сегодня во время экскурсии, организованной в Минобороны РА.

«В основном все БПЛА были сбиты в зоне обороны 3-го армейского корпуса, за исключением одного - типа «Гермес-3», который представлен на выставке, он был сбит расчетами Армии обороны утром 17 июля», - сообщил начальник штаба управления войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Гарик Мовсисян.

Четыре беспилотника были разведывательными, 10 - ударными, они, по данным Министерства обороны Армении, были израильского производства. «Начиная с 2016 года, по приблизительным подсчетам, число сбитых БПЛА составляет около 40», - сказал Мовсисян.

Министерство обороны представило обломки сбитых азербайджанских беспилотников в Военно-авиационном университете. Кстати, армянская сторона опровергает заявления азербайджанской стороны о том, что они также сбили армянские беспилотники.



На армяно-азербайджанской границе в последние дни относительно спокойно. По сообщению Министерства обороны Армении, минувшей ночью азербайджанская сторона из стрелкового оружия нарушила режим прекращения огня 17 раз, произведя около 183 выстрелов по армянским позициям, расположенным близ приграничных населенных пунктов Тавушской, Гегаркуникской, Араратской и Вайоцдзорской областей. Как сообщает оборонное ведомство, Вооруженные силы Армении сохраняют сдержанность, реагируя только на прицельный огонь по армянским позициям.