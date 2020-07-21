Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан проявлять максимальную сдержанность

Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией. Антониу Гутерриш призывает стороны проявлять максимальную сдержанность, поскольку масштабный конфликт между двумя странами может обернуться катастрофой.

Об этом накануне вечером во время ежедневного брифинга в штаб-квартире ООН заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Отвечая на вопрос одно из журналистов, Дюжаррик сказал, что представители ООН в течение последней недели контактировали с представителями Азербайджана и Армении на различных уровнях, чтобы призвать страны к деэскалации.

Отметим, что еще в марте, когда началась пандемия коронавируса и страны мира столкнулись с беспрецедентным кризисом в области здравоохранения, генеральный секретарь ООН призвал к прекращению огня в конфликтующих странах мира. Тогда официальный Ереван немедленно откликнулся на этот призыв.