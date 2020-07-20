Наринэ Абгарян: Война начинается, но никогда не заканчивается

В последние дни почти стотысячная армия подписчиков российской писательницы армянского происхождения Наринэ Абгарян в социальной сети следила за хроникой обострения на армяно-азербайджанской границе в Тавуше, которая часто была приправлена «вкусными» историями Наринэ.

Под обстрелами в Берде находятся ее родственники, родители. «Я спрашиваю, как вы, она [мама] говорит: отлично. Я написала пост о том, что три раза ударили по Берду. А она говорит, что не три раза ударили, а пять. Я говорю: мама джан, но папа сказал, что было три раза. Она отвечает: он был в наушниках, двух разов не слышал», - пересказывает Наринэ разговор с матерью.

Сама Наринэ выросла в Берде. На мирный маленький городок в 90-е годы упало множество снарядов... В эти дни ни у тавушцев, ни у своих родителей она не замечает признаков тревоги. «Я даже не сказала бы, что это признак некой смелости. Чему быть, того не миновать», - говорит она.

Берд, люди, живущие там, война присутствуют во многих книгах Наринэ Абгарян на русском языке. В автобиографической повести «Манюня» рассказывается о приключениях двух родившихся в Берде девочек- подружек и грозной, но доброй бабушке одной из героинь. Эта книга получила Российскую национальную литературную премию «Рукопись года». А с романом «С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян была включена британской The Guardian в список лучших современных авторов Европы. Книга также удостоилась Всероссийской литературной премии «Ясная Поляна». А сборник рассказов «Семен Андреич. Летопись в каракулях» была названа лучшей детской книгой последнего десятилетия в России.

Работы писательницы из Берда также становятся театральными постановками, а сейчас по ним снимает еще и фильм.

Герои всех ее книг, переведенных на 14 языков мира, родом из Берда. «Словно я все еще там, - говорит Наринэ. – Во всех моих работах есть Берд... Я старалась не писать о Берде, но у меня не получается».

Берд также становится направлением литературного туризма. Наринэ с улыбкой рассказывает о том, что туристы едут в ее город, чтобы увидеть их дом на улице Ленина и ее родителей. «Они приезжают, приходят к нам домой, мама и папа не знают об этом, их заранее не предупреждают, что приедут, и, естественно, каждый раз это для них сюрприз. Папа сразу говорит: извините, у меня работа, я пойду, мама героически встречает гостей, готовит кофе, они сидят, беседуют. Потом просят подписать книгу. Мама говорит: но я же не автор, как я могу подписать. Отвечают: ничего, Вы - мама автора», - рассказывает наша собеседница.

Последний сборник рассказов, еще не переведенный на армянский язык, повествует о послевоенном Берде. Как живут люди после войны, как им не удается преодолеть оставшееся после войны напряжение. «Я помню, сколько людей с психическими расстройствами было в Берде. Потому что когда война закончилась, люди немного успокоились, и то психическое напряжение, которое вышло из них, не каждый смог преодолеть это напряжение», - отметила Наринэ Абгарян.

Город продолжает бороться с последствиями обстрелов 90-х годов: симптомы возвращаются каждый раз, когда обостряется ситуация на границе Карабаха или Армении.

«Сегодняшний мир, в разных уголках которого идут войны, дело рук нашего поколения», - говорит Наринэ Абгарян, добавляя, что это значит, что что-то делается неправильно. «Я даже не понимаю, почему человечество совершает так много ошибок. Ведь что нужно каждому человеку... чтобы был дом, было здоровье, была работа... Мне не кажется, что человеку многое нужно для счастья. Это не так сложно создать. Как получается, что все время идут войны?...» - говорит 49-летняя писательница.

Среди ее читателей и подписчиков в социальной сети есть и азербайджанцы, конечно же, это азербайджанцы, проживающие в России. «Они говорят: «Наринэ, спасибо Вам за то, что Вы, как другие, не пишите плохих слов об азербайджанцах, только Алиева [президента Азербайджана - ред.] ругаете». Я действительно считаю, что если ругаешь, то должен ругать Алиева...», - говорит Наринэ Абгарян.