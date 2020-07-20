По мнению экспертов, основанием для спокойствия на границе послужил также «провал Азербайджана на дипломатической арене»

Уже третий день ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная. В Министерстве обороны сообщают, что минувшей ночью азербайджанская сторона с применением стрелкового оружия 9 раз нарушила режим прекращения огня на отдельных участках границы, не только в направлении Тавуша.

«В частности, были выстрелы в направлении Чамбарака, был использован автоматический гранатомет, на снайперские выстрелы наши вооруженные силы ответили прицельным снайперским огнем и в результате подавили огонь противника», - сказал представитель Армянского единого информационного центра Арцрун Ованнисян.

По данным оборонного ведомства Армении, со стороны Азербайджана был открыт беспорядочный огонь также по боевым позициям, расположенным возле села Хндзорут Вайоцдорской области и села Паруйр Севак Араратской области, однако армянская сторона не ответила.

Является ли относительное спокойствие последних дней на границе результатом договоренности между сторонами? На этот счет в МИД Армении скобок не раскрывают, лишь сообщают, что в процесс были активно вовлечены сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в частности, российский сопредседатель.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян в разговоре с Радио Азатутюн сказала: «Во время брифинга в субботу я уже затрагивала этот вопрос, отметив, что в процесс были активно вовлечены сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в частности российский сопредседатель. Министр иностранных дел Армении был в постоянном контакте со своим российским коллегой, контакты были также на уровне военных двух стран», - сказала она.

Эксперты не исключают, что относительное спокойствие на границе в последние дни может быть результатом договоренностей, достигнутых между двумя сторонами, тем не менее, они считают более вероятным то, что азербайджанская сторона потерпела неудачу и поэтому остановилась, чтобы избежать дальнейшего поражения.

«Конечно, существуют политические факторы, как из-за этого, так и из-за того, что международные политические игроки, практически все, за исключением, может быть, Турции, прямо или косвенно дали Азербайджану понять, что пытаться продолжать дестабилизировать ситуацию нецелесообразно с точки зрения международной логики и нужно смириться с существующими реалиями», - добавил Бадалян.

Депутат правящей фракции «Мой шаг», азербайджановед Татевик Айрапетян сказала, что Азербайджан оказался в довольно сложной ситуации также на дипломатической арене, особенно после угрозы нанесения ракетного удара по Мецаморской АЭС. По ее словам, Баку ничего иного не оставалось, кроме как взять паузу для перестановки сил.

«Мы не знаем, как долго это продлится, потому что в целом, исходя из риторики Алиева, также последнего назначения министра иностранных дел, прозвучавших важных мессиджей, думаю, они перейдут или попытаются перейти к ужесточению и наступательным действиям на дипломатическом фронте в ближайшем будущем. А в плане военных действий, естественно, трудно предсказать, но, по крайней мере, на какое-то время, думаю, Алиев попытается извлечь уроки из своих неудач», - сказала Айрапетян.

Кстати, в интервью телеканалу Sky News Arabia министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, говоря о напряженности на границе, заявил: «Это еще раз ясно показало, что у конфликта нет военного решения, он должен решаться исключительно мирным путем». Мнацаканян подчеркнул, что события, произошедшие на прошлой неделе в Тавуше, еще раз очень четко продемонстрировали оборонительные способности Армении.