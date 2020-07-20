За последние месяцы Баку вернул мирный процесс к состоянию на апрель 2016 года – Анна Нагдалян

Последние события и агрессивные заявления руководства Азербайджана продемонстрировали, что не власти Азербайджана должны готовить народ, а скорее наоборот - народ Азербайджана должен готовить свои власти к миру. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопросы российского издания «Коммерсантъ».

«Мы ранее достигли соглашения о подготовке народов к миру», - напомнила Нагдалян.

На вопрос, «можно ли сказать, что карабахское урегулирование отброшено назад», пресс-секретарь МИД Армении, согласно сообщению пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства, ответила: «Еще в 2016 году Азербайджан нанес тяжелейший удар по мирному процессу последствия от которого не были до конца устранены. За последние два года мы зафиксировали определенные позитивные сдвиги: снизился показатель нарушений режима прекращения огня, была достигнута договоренность относительно подготовки народов к миру, первым шагом к реализации которой стал проект обмена журналистов. За последние месяцы ненавистническая риторика и угрозы со стороны руководства Азербайджана, воинственные заявления, на фоне которых и произошло последнее обострение, вернули мирный процесс к состоянию на апрель 2016 года».

Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. За прошедшую неделю вследствие боевых действий, в ходе которых стороны применяли артиллерию, беспилотники и другую военную технику, по официальным данным с азербайджанской стороны погибли 11 военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо, с армянской стороны погибли четверо военнослужащих - двое офицеров и два солдата-срочника.

С конца прошлой недели на границе сохраняется относительное спокойствие.