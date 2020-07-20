Армяне организовали акции протеста перед посольствами Азербайджана в разных странах, за ними последовали столкновения

Уже в течение двух дней ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная, однако представители армянских общин в ряде стран мира продолжают проводить акции протеста перед посольствами Азербайджана.

Вчера собравшиеся перед посольством Азербайджана во Франции армяне размахивали армянским триколором и скандировали: «Карабах – наш!». В беседе с Радио Азатутюн архитектор по профессии Жирайр Торгомян сказал, что мирная акция была стихийной, в полдень собралось уже около 400 армян.

Он рассказал, что из окон последнего этажа посольства азербайджанцы размахивали своим флагом и провоцировали собравшихся мирных протестующих, в качестве ответа армяне забросали здание яйцами, полиция применила слезоточивый газ, двое армян были задержаны. Кроме того, Торгомян сказал, что когда акция протеста уже закончилась и армяне уходили, к стоявшим армянским машинам подъехала машина, из окон которой размахивали азербайджанскими флагами, и вновь была совершена провокация.

«Они начали провоцировать, размахивая флагом, напали на машину, ребята вышли из машины, в 30 метрах ниже посольства, и там началось столкновение. Затем, когда армяне убежали, было около 20 человек, тогда один человек побежал вверх, по направлению к посольству, и его избили и отняли флаг. Когда не было полиции, женщины, дети, все ушли, остались молодые люди в возрасте 20-25 лет, и азербайджанцы шли на них с флагами, естественно, произошло столкновение. Много собраний было в 2008 году, 2013-м, в апреле 2016-го, но нынешнее объединение было беспрецедентно тем, что приняли участие очень разные группы, произошло это за нескольких часов. 450 человек собрались в Париже, здесь уже сезон отпусков, за несколько часов, думаю, это было беспрецедентно как единство, у нас новое армянство», - сказал он.

Вчера напряженная ситуация была и в столице США Вашингтоне. Различные армянские пользователи Facebook вели прямые трансляции с места, показывая, как собравшиеся перед посольством Азербайджана армяне и азербайджанцы проводили акции протеста. Армяне, в частности, скандировали «Алиев - террорист», «Арцах – наш!», «Азербайджан - агрессор» и т. д.

Вчера перед посольством Азербайджана в голландской Гааге и на центральной площади столицы страны, Амстердама, также прошли мирные акции протеста и акции по информированию, армяне раздавали прохожим листовки о напряженности на армяно-азербайджанской границе, пели патриотические песни.