В МЧС предупредили об ожидающейся в Армении жаре

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что сегодня и завтра в Араратской и Армавирской областях Армении, в предгорьях Арагацотна, в долинах Сюника и в Ереване ожидается аномально высокий температурный фон – в дневное время температура воздуха будет достигать от +39 до +41 градуса Цельсия.

Согласно сообщению, в указанные дни ожидается высокая пожароопасная обстановка в долинах и предгорьях страны.

Сегодня осадков не ожидается. Завтра днем в северных районах, а 22-24 июля в значительной части страны время от времени ожидаются дожди, во время грозы ожидаются усиления порывов ветра. В некоторых местах ожидается также град.

Температура воздуха постепенно поднимется на 3-5 градусов, а 22-23 июля понизится на 8-10 градусов.

Сегодня и завтра в Ереване ожидается погода без осадков, 22-24 июля ожидается дождь и гроза, во время грозы ожидается усиление ветра, отмечают в МЧС.

А накануне, 19 июля, несмотря на предупреждения коменданта чрезвычайного положения, объявленного в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, на фоне жаркой погоды в Ереване и в других регионах страны многие, особенно дети, отмечали имеющий религиозное происхождение праздник «обливания водой» - Вардавар.