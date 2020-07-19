Папа Римский Франциск озабочен обострением между Арменией и Азербайджаном

Папа Римский Франциск в ходе воскресного обращения к верующим высказал свою озабоченность в связи с обострением в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

«С озабоченностью слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном. Молюсь за все семьи, которые потеряли жизни в ходе этих инцидентов. Надеюсь, что при посредничестве международного сообщества, посредством диалога и при доброй воли сторон будет найдено решение, гарантирующее мир, ради благоденствия этих народов», - заявил понтифик.