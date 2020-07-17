В данном случае Вооруженные силы Армении самодостаточны и в состоянии выполнить свои задачи - Ованнисян

«Армянские вооруженные силы, если комментировать, исходя из масштаба, характера идущих в данном случае боевых действий и других вопросов, самодостаточны и в состоянии выполнить свои задачи», - на встрече с журналистами в Иджеване заявил представитель Единого информационного центра Арцрун Ованнисян, отвечая на вопрос о функциях армяно-российской военной группировки.

«Армяно-российская военная группировка имеет свой соответствующий план действий, театр действий, направление, будь то ОДКБ или вопрос использования отдельной военной группировки, Вооруженные силы Республики Армения, если комментировать, исходя из масштаба, характера идущих в данном случае боевых действий и других вопросов, самодостаточны и в состоянии выполнить свои задачи. Подобной необходимости нет», - сказал Ованнисян.

Касаясь заявлений Турции о поддержке Азербайджана, Арцрун Ованнисян отметил: «Меня спросили о прибытии турецкого военно-воздушного транспорта в Баку. В целом могу сказать, что это не новость, нам известны заявления Турции о поддержке Азербайджана как в политическом, так и в практическом плане, наверное, военно-транспортный самолет также для этого прибыл в Баку. Азербайджан, вроде бы, полностью самодостаточное государство в военном отношении, судя по его кичливой риторике, и если за это время была необходимость что-то перевезти в эту страну транспортом, это вызывает некоторые вопросы».

Что касается военных учений в южных и западных регионах России, то Арцрун Ованнисян сказал: «Я не могу комментировать их связь с политическими и другими событиями, могу только сказать, что Вооруженные силы Республики Армения вместе с российскими войсками, в частности со 102-й военной базой, в этот период также проводят совместные мероприятия, как на территории Республики Армения, так и на других военных полигонах».

«В частности, в ходе масштабных военных учений со 102-й военной базой будут задействованы довольно большие силы Вооруженных сил РА, примерно равные одному полку – танковые, артиллерийские, мотострелковые и т. д.», - заявил представитель Единого информационного центра.

Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. За прошедшие дни вследствие боевых действий, в ходе которых стороны применяли артиллерию, беспилотники и другую военную технику, по официальным данным с азербайджанской стороны погибли 11 военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо, с армянской стороны погибли четверо военнослужащих - двое офицеров и два солдата-срочника.