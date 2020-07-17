Жизнь одного из 36 военнослужащих, раненных в ходе боевых действий на границе, находится в опасности

В ходе боевых действий, происходивших на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, начиная с 12 июля, были ранены 36 армянских военнослужащих, 10 из них в настоящее время проходят лечение. Состояние одного военнослужащего-срочника врачи оценивают как крайне тяжелое, его жизнь находится в опасности.

«Тяжесть состояния обусловлена повреждением мозга. Заверяю, что ведущие гражданские и военные специалисты республики делают все возможное для спасения жизни нашего военнослужащего», - сказал начальник военно-медицинского управления Вооруженных сил Саак Оганян.

Он сообщил, что остальные девять военнослужащих выздоравливают и вскоре вернутся в строй, двое офицеров проходят лечение в Ожоговом центре, остальные, контрактники и срочники, находятся в Центральном военном госпитале. «Четыре человека находятся в стабильно тяжелом состоянии, но мы уже отмечаем положительную динамику, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Я уверен, что они вскоре закончат лечение и вернутся в строй», - сказал Оганян.

Большинство военнослужащих были ранены 14 июля, в основном ранения являются следствием примененных азербайджанской стороной минометов и беспилотников. У военнослужащих, проходящих в настоящее время лечение, есть ранения в результате взрыва мин, огнестрельные осколочные ранения - в основном в грудь, руки и ноги. «Благодаря ежедневной заботе врачей у нас есть и будет стабилизация и улучшение ситуации», - сказал полковник Оганян.

Он подчеркнул, что уже с 12 июля военные и гражданские медицинские учреждения Берда подготовились к приему раненых, а также из столицы в Берд отправились военные врачи, нейрохирурги, сосудистые хирурги.

«Всем военнослужащим была оказана своевременная медицинская помощь», - сказал представитель Вооруженных сил. 26 из 36 раненых очень быстро вернулись на службу, они находятся под амбулаторным наблюдением. «Каждые два-три дня они будут посещать врача, если есть необходимость в небольших вмешательствах, например, в обработке ран», - пояснил он.

В эти дни Азербайджан обстреливал также приграничные населенные пункты, мирное население. 48-летний Арамаис Овакимян из села Чинари был ранен ударом беспилотника. Он получил осколочный перелом бедренной кости. По сообщению Министерства здравоохранения, у Арамаиса Овакимяна наблюдается положительная динамика, его жизнь вне опасности.

Житель села Чинари сам рассказывает о своем состоянии как о чем-то обычном: «Беспилотник ударил, и я был ранен. Я чувствую себя хорошо».

Арамайис Овакимян сейчас находится в больнице Берда и в переводе в медицинское учреждение Еревана смысла не видит, сказал, что если хочет, ходит на костылях.