Минувшей ночью противник применял в основном огнестрельное оружие - Арцрун Ованнисян

Минувшей ночью на границах Армении и на линии соприкосновения в Нагорном Карабаха было относительно спокойно, сегодня в Иджеване сообщил журналистам представитель Единого информационного центра Арцрун Ованнисян.

По его словам, азербайджанские вооруженные силы в основном применяли стрелковое оружие, таким образом прекращение огня было нарушено около 120 раз, у армянской стороны новых погибших и раненых нет.

«Минувшей ночью вдоль всей границы Армении противником было произведено примерно 120 выстрелов, нарушений, в основном они применяли стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, не применялась артиллерия и другие средства более крупного калибра. Выстрелы производились не только на Тавушском участке, не только в зоне боевых действий, имевших место в последние дни, но и вдоль всей границы Тавуша, включая Ноемберян. Были также выстрелы на Гегаркуникском участке, на участке 2-го армейского корпуса, и на Нахичеванском участке, на участке 4-го и 5-го армейских корпусов. Фактически, если подытожить эти 120 нарушений на всем протяжении границы, можно считать, что напряженность значительно ослабла. Что касается наших раненых, то ситуация не изменилась, она такая же, состояние одного раненого остается крайне тяжелым, но стабильным. По сути, в данный момент все спокойно, выстрелов нет», - сказал Ованнисян.

На вопрос Радио Азатутюн, какой была ситуация на линии соприкосновения в Карабахе, представитель Единого информационного центра ответил: «В целом ситуация в Арцахе была такой же: стреляли из стрелкового оружия, применялись также крупнокалиберные пулеметы, но если говорить в целом, то напряженности нет».

Арцрун Ованнисян также обратился к вчерашнему сообщению Следственного комитета, согласно которому у армянской стороны 36 раненых.

«В этих цифрах на самом деле нет противоречий, за годы у нас была возможность постоянно обращаться к этому вопросу, это та же ситуация. В целом было 36 случаев, большая часть из которых – ранения в ногу, когда никого медицинского вмешательства не требовалось, солдаты быстро возвращались в строй. 20 военнослужащим была оказана та или иная медицинскую помощь, из них 10, как я уже говорил, продолжают лечиться. Состояние 5 из 10 - тяжелое, состояние одного - крайне тяжелое. Такова статистика, просто следственные органы в случае любого незначительного ранения, шока осуществляют производство, и у них статистика в данный момент выражается исключительно в цифрах, получается больше», - подчеркнул он.

Ованнисян обратился также к смс-сообщениям, адресованным в последние часы абонентам армянских операторов связи от имени Министерства обороны, о том, что якобы у армянской стороны есть жертвы. Арцрун Ованнисян сказал, что армянские операторы связи уже отправили сообщения, опровергнув упомянутый фейк.

«В течение прошлой ночи произошла интересная информационная операция со стороны противника, на разные телефонные номера по разным абонентским линиям были получены сообщения, фальшивые смс, латинскими буквами, не очень понятные - о жертвах, необходимости крови. Я уже сообщил, что это была ложная информация, не ведитесь на нее. И операторы фактически исправили ситуацию, сейчас они отправляют другие сообщения, опровергающие эту информацию», - сказал Арцрун Ованнисян.

Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. За прошедшие дни вследствие боевых действий, в ходе которых стороны применяли артиллерию, беспилотники и другую военную технику, по официальным данным с азербайджанской стороны погибли 11 военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо, с армянской стороны погибли четверо военнослужащих - двое офицеров и два солдата-срочника.