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Карабах

Очередные угрозы Баку Ереван не удивляют и не впечатляют – пресс-секретарь МИД Армении

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян

«Азербайджан в последнее время в различных контекстах пытается выступать с угрозами войны. Если его угроза выхода из переговоров из этого ряда, то нас это не удивляет и не впечатляет», - заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По просьбе информагентства «Интерфакс» комментируя сделанные в последние дни заявления азербайджанского руководства относительно мирного процесса, Нагдалян, согласно пресс-службе МИД РА, подчеркнула: «Карабахский конфликт имеет три стороны, которые поставили свои подписи под соглашением о перемирии. В прошлом Азербайджан вел переговоры как с Нагорным Карабахом, так и Республикой Армения. Потом Азербайджан отказался от переговоров с Нагорным Карабахом. Если сейчас Азербайджан отказывается вести переговоры с Арменией, то неясно, с кем эта страна будет говорить по вопросу карабахского конфликта. Намерен ли Азербайджан возобновить переговоры с карабахской стороной или нет? Этого мы не знаем».

«Армения отрицает язык угрозы и выступает с позиций мирного решения проблемы», - также сказала пресс-секретарь МИД Армении.

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