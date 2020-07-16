Алиев: Баку готов только к предметным переговорам

«Азербайджан готов продолжить переговоры с Арменией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, только если они будут носить предметный характер и будут по существу», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая сегодня новоназначенного министра иностранных дел Джейхуна Байрамова.

«Основная наша деятельность должна быть нацелена на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Это национальный вопрос. В прежние годы сформировалась необходимая правовая база для урегулирования. Вместе с тем, позиция Азербайджана по конфликту остается неизменной. Нагорный Карабах - исторически территория Азербайджана, и территориальная целостность должна быть восстановлена», - заявил Алиев, добавив, что Баку больше не будет заниматься имитацией переговоров.

«Бессмысленных видеоконференций не будет. Во всем должен быть смысл. Я уже говорил, что деятельность Минской группы ОБСЕ должна быть очень активной и не ограничиваться только мониторингом на линии соприкосновения, но должна быть нацелена на обеспечение предметных переговоров», - отметил президент Азербайджана.