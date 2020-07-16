Уже четыре дня у нас нет ожидающих госпитализации пациентов с коронавирусом – глава Минздрава

За прошедшие сутки было проведено 2190 тестов, из них было выявлено 554 новых случая инфицирования коронавирусом, то есть положительными оказались около 26% тестов. Хорошей новостью является то, что выздоровело больше людей, чем заразилось - 583 человека.

Скончались 15 человек, самому старому было 88 лет, самому молодому – 60 лет. За исключением 63-летней женщины, у остальных 14 пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

«Армении сейчас необходим крепкий тыл, но распространение коронавируса все еще продолжается, - сегодня на заседании правительства отметил премьер-министр Никол Пашинян. - В этом контексте я вновь хочу призвать наших соотечественников соблюдать противоэпидемические правила, носить маску, соблюдать социальную дистанцию и регулярно дезинфицировать руки. За последнюю неделю напряженность в системе здравоохранения несколько ослабла, и мы анализируем, что ослабление этой напряженности может быть связано только с противоэпидемическими мерами и, в частности, с расширением масштабов ношения масок. К сожалению, не все до сих пор носят маски. И мы призываем следовать противоэпидемическим правилам».

В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 650 пациентов, 50 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Министр здравоохранения Арсен Торосян на сегодняшнем заседании правительства сказал, что ситуация управляемо стабильная, но сложная. Министр подчеркнул, что уже четыре дня нет пациентов с коронавирусом, ожидающих дома или в других больницах перевода в коронавирусные больницы.

«К сожалению, в абсолютных числах все еще фиксируется много случаев. Число 554, конечно, не является тем желаемым числом, которое мы стремимся иметь. Однако, сравнивая сегодняшнюю ситуацию с той ситуацией, которая была около двух недель назад, мы должны отметить, что добились значительного прогресса в плане снижения напряженности в системе здравоохранения, доступности коек и предоставления своевременной и надлежащей медицинской помощи нашим гражданам. Большие цифры в абсолютном выражении, но в то же время их стабильность является результатом всех тех противоэпидемических мер, которые принимают правительство и население, в основном это те три простых действия, которые мы отмечаем, в особенности ношение масок и соблюдение социальной дистанции», - сказал Торосян.

Министр здравоохранения также сказал, что пока удается противостоять вызовам, отметив, что пожилые граждане и граждане с хроническими заболеваниями по-прежнему остаются уязвимой группой.

До сих пор в Армении коронавирусом нового вида заразились 33 559 человек, 10 832 человека фактически проходят лечение, к настоящему времени выздоровел 21 931 человек, 607 человек скончались.