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Армения

Уже четыре дня у нас нет ожидающих госпитализации пациентов с коронавирусом – глава Минздрава

Министр здравоохранения Арсен Торосян на заседании правительства (архив)

За прошедшие сутки было проведено 2190 тестов, из них было выявлено 554 новых случая инфицирования коронавирусом, то есть положительными оказались около 26% тестов. Хорошей новостью является то, что выздоровело больше людей, чем заразилось - 583 человека.

Скончались 15 человек, самому старому было 88 лет, самому молодому – 60 лет. За исключением 63-летней женщины, у остальных 14 пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

«Армении сейчас необходим крепкий тыл, но распространение коронавируса все еще продолжается, - сегодня на заседании правительства отметил премьер-министр Никол Пашинян. - В этом контексте я вновь хочу призвать наших соотечественников соблюдать противоэпидемические правила, носить маску, соблюдать социальную дистанцию и регулярно дезинфицировать руки. За последнюю неделю напряженность в системе здравоохранения несколько ослабла, и мы анализируем, что ослабление этой напряженности может быть связано только с противоэпидемическими мерами и, в частности, с расширением масштабов ношения масок. К сожалению, не все до сих пор носят маски. И мы призываем следовать противоэпидемическим правилам».

В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 650 пациентов, 50 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Министр здравоохранения Арсен Торосян на сегодняшнем заседании правительства сказал, что ситуация управляемо стабильная, но сложная. Министр подчеркнул, что уже четыре дня нет пациентов с коронавирусом, ожидающих дома или в других больницах перевода в коронавирусные больницы.

«К сожалению, в абсолютных числах все еще фиксируется много случаев. Число 554, конечно, не является тем желаемым числом, которое мы стремимся иметь. Однако, сравнивая сегодняшнюю ситуацию с той ситуацией, которая была около двух недель назад, мы должны отметить, что добились значительного прогресса в плане снижения напряженности в системе здравоохранения, доступности коек и предоставления своевременной и надлежащей медицинской помощи нашим гражданам. Большие цифры в абсолютном выражении, но в то же время их стабильность является результатом всех тех противоэпидемических мер, которые принимают правительство и население, в основном это те три простых действия, которые мы отмечаем, в особенности ношение масок и соблюдение социальной дистанции», - сказал Торосян.

Министр здравоохранения также сказал, что пока удается противостоять вызовам, отметив, что пожилые граждане и граждане с хроническими заболеваниями по-прежнему остаются уязвимой группой.

До сих пор в Армении коронавирусом нового вида заразились 33 559 человек, 10 832 человека фактически проходят лечение, к настоящему времени выздоровел 21 931 человек, 607 человек скончались.

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