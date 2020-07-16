COVID-19: За сутки в Армении выявлено 554 новых случая коронавируса, скончались 15 человек, выздоровели 583

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 554, в общем составив 33559.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 16 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 583 и сейчас составляет 21931.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 15 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 607.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 189 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10832, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 141410 (2190 за последние сутки).