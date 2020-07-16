Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствовали снижение напряженности на армяно-азербайджанской границе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ приветствовали снижение напряженности на армяно-азербайджанской границе в заявлении, опубликованном после встречи, которая состоялась накануне, и призвали стороны приложить все усилия для снижения эскалации.

Сопредседатели призвали стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и попыток изменить ситуацию на земле. Международные посредники в карабахском урегулировании, представляющие Францию, Россию и США, вновь подчеркнули необходимость создания атмосферы, способствующей мирному процессу.

Сопредседатели приветствовали готовность министров иностранных дел Армении и Азербайджана как можно скорее провести предметные переговоры по ключевым вопросам карабахского урегулирования, а также отметили важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, когда это позволят условия.