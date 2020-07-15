Подразделения ПВО ВС Армении сбили 13 беспилотников противника - Арцрун Ованнисян

В общей сложности подразделения ПВО Вооруженных сил Армении сбили 13 беспилотников противника, 10 из которых были ударными, 3 - разведывательными, заявил заместитель начальника Военного института имени Вазгена Саргсяна, руководитель Армянского единого информационного центра Арцрун Ованнисян, отметив, что с точки зрения эффективности «это довольно высокий показатель».

«По нашим подсчетам, против 5-6 армянских населенных пунктов было использовано более 50 артиллерийских снарядов. Правда, режим прекращения огня соблюдается, почти полностью соблюдается, но наши Вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности, бдительны, полностью владеют ситуацией, следят за всеми действиями противника и готовы к любым провокациям со стороны противника, как к наземным, так и воздушным», - сказал Ованнисян.

Глава Армянского единого информационного центра отметил, что ситуация остается спокойной.

Касаясь состояния раненых, Арцрун Ованнисян сказал, что никаких изменений нет, состояние одного из раненых остается тяжелым.

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что решительно осуждает артиллерийский обстрел в направлении предприятия «Тавуш Текстиль», расположенного в городе Берд Тавушской области.

«Мы начали визит с города Берд, потому что здесь велся артиллерийский обстрел в направлении «Тавуш Текстиль», а также в направлении филиала Ереванского коньячного завода. «Это крайне предосудительно, потому что «Тавуш Текстиль» производит медицинские маски, речь идет об очевидном гуманитарном вопросе, и, естественно, речь идет о нарушении международного гуманитарного права», - сказал Татоян.

Омбудсмен добавил, что наибольший ущерб был нанесен селу Айгепар. «Здесь мы зафиксировали 11 жилых домов, которые были подвергнуты прямому обстрелу. Речь идет о таких артиллерийских снарядах, которые просто взрываются изнутри и превращаются в осколки. Эти осколки таковы, что они очевидным образом могут нанести вред жизни и здоровью», - сказал Татоян.

Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. За прошедшие дни вследствие боевых действий, в ходе которых стороны применяли артиллерию, беспилотники и другую военную технику, по официальным данным с азербайджанской стороны погибли 11 военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо, с армянской стороны погибли четверо военнослужащих - двое офицеров и два солдата-срочника.

Сегодня утром в ходе брифинга в Иджеване представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян сообщил, что с армянской стороны в общей сложности было 20 раненых, состояние одного из них крайне тяжелое.