Предлагается разрешить дистанционное голосование временно нетрудоспособным депутатам

Национальное собрание во внеочередном и специальном – 24-часовом режиме обсуждает проект поправок в конституционный закон «Регламент НС», в котором предлагается ввести порядок дистанционного голосования депутатов, по состоянию здоровья временно признанных нетрудоспособными.

Согласно действующим регулировкам, это возможно только в том случае, когда депутат находится в командировке.

Соавтор закона и главный докладчик Ваагн Овакимян объяснил необходимость законопроекта эпидемией коронавируса, но только после уточняющего вопроса спикера парламента сообщил, что в законе об этом отдельно не указывается.

«Цель - не парализовать работу Национального собрания в условиях эпидемии коронавируса. Я думаю, что я правильно понимаю. И в этих условиях я считаю, что вносимые в закон «Регламент НС» изменения должны быть максимально четкими, они не должны допускать других комментариев и злоупотреблений, должны быть не на сто, а на двести процентов четко написанными. «Это так? Нет необходимости в уточнении?» - спросил Арарат Мирзоян.

«Была поставлена задача решить вопрос в целом, когда депутат Национального собрания не может явиться на работу из-за проблем со здоровьем», - ответил Ваагн Овакимян.

Против законопроекта высказался глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. Он напомнил, что в свое время бывшими властями была внедрена культура голосования в конверте, и тогда депутаты блока «Елк» проголосовали против соответствующего проекта депутата фракции Республиканской партии Грайра Товмасяна. «Мало того, что вы сделали это легитимным инструментом, а теперь вы говорите: поскольку это нормально, когда человек, отправившийся в командировку, отправляет конверт, давайте и в связи с нетрудоспособностью он будет отправлять конверт… Люди, может вы забыли, что Армения - парламентская страна? В этом зале, например, за час может поменяться глава государства... Как вы себе представляете, не видя депутата, из дома... откуда нам знать, может к его голове приставили оружие, чтобы он подписал?» - сказал Марукян.

Арарат Мирзоян предложил публично договориться о том, что это временное положение и после завершения эпидемии коронавируса будет предпринят возврат к предыдущей норме. После первого чтения предложения будут обсуждены на заседании комиссии, во втором и окончательном чтении проект будет поставлен на голосование завтра.

Законопроект депутата правящей фракции Сурена Григоряна также был поправкой в конституционный закон. Депутат предлагает расширить полномочия председателя НС с целью заполнения вакансии в Комиссии по предотвращению коррупции.

Дело в том, что, согласно действующим регулировкам, кандидата для заполнения вакансии должна выдвинуть конкурсная комиссия, а эта комиссия не формируется, поскольку один из пяти членов комиссии должен быть назначен Национальным собранием на основе консенсуса. Фракции НС не могут достичь консенсуса, и депутат правящей фракции нашел такое решение: представитель парламента в конкурсной комиссии будет назначен председателем НС. Это даст возможность начать процесс по заполнению вакансии в комиссии, оставшейся с ноября 2019 года. Отметим, что члена конкурсной комиссией закрытым тайным голосованием будет избирать Национальное собрание.

Другой депутат правящей фракции Владимир Варданян предложил, чтобы поправка вступала в силу не сразу, чтобы был установлен определенный срок для назначения члена комиссии консенсусно, после чего только полномочия передавались бы председателю НС.

Автор пообещал добавить предложение уже во втором чтении.

Парламентская оппозиция квалифицировала этот проект как регресс и отход от парламентаризма.



В упомянутой конкурсной комиссии помимо Национального собрания своих представителей имеют правительство, Высший судебный совет, Защитник прав человека и Палата адвокатов.

Председатель НС Арарат Мирзоян оценивает предложение по передаче ему полномочий как негативное, но альтернативы не видит. По его словам, Комиссия по предотвращению коррупции должна как можно скорее заработать в полную силу. «Я не считаю это хорошим решением. Тем не менее, я считаю это решением», - сказал он.

Мирзоян признался, что он вообще против конкурсной комиссии. Он напомнил, что сам внес пакет изменений, в результате которого конкурсная комиссия была упразднена, и действующие члены были избраны с учетом изменений, предложенных Мирзояном, которые подвергались критике в то время.

А после выборов в комиссии появилась вакансия, так как Эдгар Шатирян, выдвинутый «Моим шагом», подал в отставку после того, как председателем комиссии была избрана Айкуи Арутюнян, выдвинутая «Просвещенной Арменией». Выборы на вакантную должность должны теперь проводиться в соответствии с измененным вариантом закона, то есть, посредством конкурсной комиссии, что также было рекомендацией международных структур.