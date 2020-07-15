За сутки в Армении выявлено 515 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек

Накануне из 2418 человек, прошедших тестирование, коронавирус был подтвержден у 515 человек, что в процентном отношении составляет 21%. Это более низкий показатель, в отличие от предыдущих месяцев.

По словам пресс-секретаря министра здравоохранения Алины Никогосян, было проведено достаточно много тестов, и на данный момент ведутся работы для того, чтобы в ближайшее время проводить до 4000 тестов.

Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в Армении превысило 33 тысячи.

Вчера выздоровели 619 человек, скончались 11 человек с сопутствующими хроническими заболеваниями, еще 5 пациентов с коронавирусом умерли по причине другого заболевания.

Из 33005 человек, инфицированных с 1 марта, 21348 человек выздоровели, 592 – скончались. Общее число инфицированных коронавирусом, но умерших по другим причинам, составило 189 человек.

На данный момент в больницах и дома проходят лечение 10876 пациентов. Всего было проведено 139220 тестов.

По словам пресс-секретаря министра здравоохранения, на данный момент нет пациентов, ожидающих госпитализации дома.

«По состоянию на 9 часов утра у нас нет пациентов, ожидающих госпитализации, хотя число может меняться в течение дня. Например, некоторые из подтвержденных вчера положительных случаев могут впоследствии нуждаться в медицинской помощи. В данный момент пока таких нет», - отметила Алина Никогосян.

Что касается коечного фонда, то пресс-секретарь Минздрава отметила, что хотя его пока достаточно, однако ситуация в больницах остается напряженной.