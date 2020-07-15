В городе Берд сегодня относительно спокойно

В городе Берд Тавушской области, который вчера подвергся обстрелу со стороны противника, сегодня относительно спокойно. Жители города в беседах с Радио Азатутюн сообщили, что минувшей ночью и сегодня обстрелов не было. Город живет в нормальном ритме.

Ранее в Иджеване заместитель начальника Военного института им. Вазгена Саргсяна, руководитель Армянского единого информационного центра Арцрун Ованнисян сообщил журналистам, что в ходе боев с армянской стороны были раненые, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии. Он также отметил, что вчера вечером Вооруженные силы РА сбили еще два беспилотных летательных аппарата противника.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли договоренность с азербайджанской стороной относительно прекращения огня, Ованнисян ответил так: «У меня, честно говоря, нет информации по части договоренности о прекращении огня, но так часто бывает, что по ночам активность падает. Если у нас будет подобная информация, мы ее обязательно обнародуем. Или мы ее обнародуем, или же вне брифингов ее обнародует Министерство иностранных дел».

По просьбе Радио Азатутюн Арцрун Ованнисян также прокомментировал заявление министра высокотехнологической промышленности Армении относительно того, что БПЛА Hermes 900 был сбит модернизированным комплексом «Оса». «Что касается сбитого нами накануне БПЛА Hermes 900, да, мы подтверждаем, что БПЛА Hermes 900, который, является дорогостоящим, высокотехнологичным «летающим мозговым центром», был сбит средствами ПВО армянских подразделений. Да, [беспилотник был сбит] комплексом «Оса-АКМ», который модернизируется на месте. Наш военно-промышленный комплекс фактически несколько лет назад освоил технологию модернизации комплексов «Оса-АКМ». Я должен сказать, что в последние годы – во время апрельской войны [2016 года], до этого, после этого – можно сказать, на данный момент, наилучшим средством у нас для поражения азербайджанских дронов, БПЛА различных типов являются комплексы «Оса-АК» и «Оса-АКМ»».

«По сути, Вооруженные силы Азербайджана, в том числе Пограничная служба, которая несет пограничную службу на участке, граничащем с Тавушем, а также их третий армейский корпус применили практически весь арсенал, имеющийся у них на вооружении, за исключением нескольких средств… Наши средства ПВО сбили примерно 10 единиц БПЛА – среди них как обычные маленькие разведывательные БПЛА, выполняющие тактические задачи, так и ударные БПЛА, а также отмеченный мною дорогостоящий Hermes 900, который представляет собой большой руководящий центр», - добавил Арцрун Ованнисян.