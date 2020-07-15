COVID-19: За сутки в Армении выявлено 515 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек, выздоровели 619

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 515, в общем составив 33005.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 619 и сейчас составляет 21348.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек: пятеро мужчин и шесть женщин в возрасте от 53-х до 90 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 592.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 189 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (пятеро за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10876, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 139220 (2418 за последние сутки).