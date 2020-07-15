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Действующий председатель ОБСЕ призывает к немедленному прекращению огня

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама выразил глубокую обеспокоенность по поводу эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе и призвал к немедленному прекращению огня до того, как погибнет еще больше людей.

Рама подчеркнул, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, личный представитель действующего председателя находятся в тесном контакте со сторонами, стремясь восстановить стабильность. Рама также выразил надежду на то, что механизм прямого общения, созданный лидерами Армении и Азербайджана в 2019 году, может быть использован для урегулирования ситуации.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить воздействие конфликта на людей, как можно скорее возобновить предметные переговоры», - заявил он, выразив свою поддержку Минской группе и выразив соболезнования семьям погибших.

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