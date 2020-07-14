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Армения

Премьер-министр: ВС Армении еще раз доказывают, что с нами нельзя говорить с позиции силы

Премьер-министр Никол Пашинян проводит встречу с руководящим составом министерства обороны и Вооруженных сил, 14 июля 2020 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел сегодня встречу с руководящим составом Министерства обороны и Вооруженных сил во главе с министром Давидом Тонояном и начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенантом Оником Гаспаряном.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, высший офицерский состав ВС Армении представил премьер-министру оперативную ситуацию, сложившуюся в последние два дня вследствие развязанных противником военных действий на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавуша, а также осуществляемые армянскими Вооруженными силами карательные меры по сдерживанию действий противника.

Было подчеркнуто, что ситуация полностью контролируется Вооруженными силами Республики Армения.

В ходе встречи были обсуждены возможные варианты развития ситуации и адекватные действия Вооруженных сил.

Премьер-министр Пашинян отметил, что Вооруженные силы Республики Армения еще раз доказывают, что с нами нельзя говорить с позиции силы.

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