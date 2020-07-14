Ален Симонян не отрицает, что высота Карадаш сейчас находится под контролем армянских ВС

Вице-спикер Национального собрания (правящая фракция «Мой шаг») Ален Симонян, по сути, не отрицает, что высота Карадаш, расположенная близ сел Мовсес и Чинари Тавушской области Армении и села Агдам Товузского района Азербайджана, сейчас находится под контролем армянских вооруженных сил. Симонян ночью в Facebook написал «Карадаш» без каких-либо комментариев.

На уточняющий вопрос, намекал ли он именно на это, Симонян ответил: без комментариев. Вице-спикер считает, что между событиями этих дней и апрельской войной 2016 года есть различия. «Сегодня ни у кого не может быть ни поводов, ни подозрений в том, что мы сочтем хоть какой-то клочок земли ненужным со стратегической, тактической или любой другой точки зрения. Я считаю, что мой намек понятен всем», - сказал он.

Наряду с призывами отложить в сторону внутриполитические разногласия во время происходящих на границах Армении боевых действий и объединиться, звучит также критика в адрес Пашиняна и действующей власти как по внутриполитическим, так и по внешнеполитическим вопросам. Из рядов бывшей власти - Республиканской партии, делаются намеки на какие-то договоренности с азербайджанской стороной.

По словам Алена Симоняна, что бы ни делала оппозиция, она делает это себе, общественность дает свою оценку. «Власть сделает свою работу, независимо от того, кто и где будет заниматься чепухой. Могу сказать, что в последние два дня я даже не слежу за этим, потому что для нас более важно то, что происходит на армяно-азербайджанской границе. Это для нас затмило все остальное», - сказал вице-спикер.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Ивета Тоноян вчера опубликовала точку зрения лидера ППА Гагика Царукяна о том, что «в сложившейся ситуации войны внутриполитические проблемы становятся второстепенными», задача у всех одна: «быть едиными, быть рядом с государством».

Что означает заявление лидера оппозиционной силы, требующей отставки правительства и ищущей соратников в этом вопросе?

По словам секретаря фракции ППА в Национальном собрании Армана Абовяна, это вовсе не означает отказ от своей позиции․ «Поскольку сложилась такая ситуация, каждая политическая сила, неважно власть это или оппозиция, каждая сила, если она станет разыгрывать определенные процессы внутри страны, это на самом деле очень опасно. Это не отступление от наших оценок, не отступление от нашей позиции. Это ситуация, в которой перед лицом внешней опасности мы всей нацией должны быть едины», - сказал депутат фракции ППА.

Глава оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян считает, что когда страна не находится в состоянии полномасштабной войны, об упущениях власти говорить можно. «Есть разные процессы, есть разные ограничения, все это действует, это не останавливается, следовательно, люди также имеют право выразить свой протест в связи с этим. Во время апрельской войны также говорилось, и всегда будет говориться, не может не говориться», - сказал Марукян.

А в данный момент «Просвещенная Армения» использует все связи, как сформулировал Марукян, «чтобы поставить врага на место»․ Они информируют международное сообщество об азербайджанском нападении на Армению, ожидают адресной реакции. В частности, планируется обращение с письмом к председателю Европейской комиссии, а также к Альянсу либералов и демократов Европы (ALDE), членом которого является «Просвещенная Армения» и который, по словам Марукяна, имеет большое влияние и в Парламентской ассамблее НАТО, и в ПАСЕ, и в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

От правительства, в данном случае от Министерства иностранных дел, «Просвещенная Армения» ожидает, чтобы оно потребовало объяснений по поводу вчерашнего заявления стран ГУАМ. Членами этой организации являются Азербайджан, Грузия, Украина и Молдова. В то время как армянская сторона заявляет, что с полудня 12 июня режим прекращения огня стала нарушать азербайджанская сторона, атакуя также приграничные села Тавушской области Армении, секретариат ГУАМ вчера осудил нападение армянских вооруженных сил на Товуз, распространив также заявление МИД Украины о том, что «ситуация должна быть урегулирована на основе уважения территориальной целостности Азербайджана».

«Мы должны потребовать объяснений за это одностороннее, провокационное заявление, которое было сделано. «Посол Молдовы сидит в Москве, но послы Грузии и Украины здесь, и МИД должен пригласить их и потребовать объяснений по этой части», - отметил Марукян.

Позже стало известно, что в МИД был приглашен посол Украины в Армении, и замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян представил ему оценку МИД Армении в связи с заявлением украинского МИДа.