Жирайр Сефилян: Противник совершил большую ошибку, и нужно воспользоваться этой ошибкой

Радио Азатутюн побеседовало с одним из лидеров общеармянского движения «Сасна црер» Жирайром Сефиляном.

Говоря о боевых действиях, начавшихся в последние два дня после провокации противника на Тавушском участке армяно-азербайджанской границы, бывший командир отдельного Шушинского батальона, в частности, сказал: «Бдительность нашей армии и несколько успешных шагов можно приветствовать. В последние годы мы редко становились свидетелями таких успешных и смелых действий. В течение многих лет наша оборонительная линия на северо-восточном участке была проведена, к сожалению, не по той же логике, что и арцахская оборонительная линия. Мы имеем очень плохое наследство с начала 90-х годов - граница с абсурдными зигзагами, где доминирует противник. Значительная часть наших населенных пунктов в Тавуше до сих пор находится под прямым прицелом противника, они спокойно могут обстреливать райцентры, чему мы являемся свидетелями как раз сегодня».

«Противник совершил большую ошибку, и нужно воспользоваться этой ошибкой и не повторить ту же ошибку, которую мы сделали в 2016 году. Я имею в виду известную четырехдневную войну, когда они создали для нас все возможности для того, чтобы предпринять шаги, основанные на международном праве, для своей защиты. В течение этих двух дней, если проследить, как все это началось, мы заметим, что армянские войска, армянские подразделения осуществляют свои действия исключительно на ненаселенных территориях и имеют дело только с подразделениями войск противника. Однако противник отвечает, как всегда, когда оказывается в сложном положении, переходит красные линии и уже обстреливает населенные пункты артиллерийскими снарядами калибра 120 миллиметров и выше. И теперь есть полное обоснование, мы имеем право сегодня подавить те точки, откуда ведется обстрел нашего мирного населения, не только уничтожив эти артиллерийские точки, но и взяв эти географические точки под свой контроль», - отметил он.

«Защищаться - наше право, - продолжил Сефилян. - Это минимальное право, которое никто, ни одна международная сверхсила не может оспорить. Если в 2016 году мы потеряли историческую возможность, которая часто не случается, освободить и вернуть Шаумянский район, сегодня нам предоставляется возможность вернуть Арцвашен. И раз и навсегда нужно выправить эту нелепую зигзагообразную северо-восточную границу, с севера до участка Карвачара. Потому что мир поймет, что такую линию удерживать невозможно. Речь не идет о продвижении на 50-100 километров. Мы должны провести ту линию, которая безопасна для нашего народа».

На вопрос, не будет ли это означать широкомасштабную войну, Жирайр Сефилян ответил: «Знаете что, если враг бомбит ваши районные центры снарядами 120 миллиметров, о чем речь? Если это не война, тогда что есть война?»

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