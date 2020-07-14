Минобороны Турции: Мы продолжим всячески поддерживать братский Азербайджан

«Турция и впредь будет всячески поддерживать братский Азербайджан», - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе видеоконференции с высшим командованием турецкой армии, передает информагентство «Анадолу».
Говоря об армяно-азербайджанских пограничных столкновениях, Акар отметил: «Мы будем и впредь рядом с вооруженными силами Азербайджана против Армении, которая годами незаконно оккупирует Нагорный Карабах, и, руководствуясь принципом «одна нация, два государства», мы будем оказывать содействие нашим азербайджанским братьям всеми нашими возможностями».
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