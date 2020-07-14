Сейран Оганян: ВС Армении выполнили поставленную перед ними задачу на высоком уровне

Вооруженные силы Армении выполнили поставленную перед ними задачу на высоком уровне. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн выразил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, касаясь ситуации на армяно-азербайджанской границе.

По словам Оганяна, провокация была организована военным руководством Азербайджана, а причин для такого шага может быть много. Это локальное столкновение, и важно, чтобы оно не переросло в широкомасштабные боевые действия, отметил он. «Локальные столкновения всегда имеют последствия, то есть, они снова пытаются в других местах организовать провокации. Не дай Бог, чтобы это переросло в широкомасштабные боевые действия, но я считаю, что, в конце концов, сегодня нет оснований, нет данных обстановки для того, чтобы они начали широкомасштабные действия. Но, в любом случае, Вооруженные силы должны быть готовы. По моему глубокому убеждению, Вооруженные силы Республики Армения и Армия обороны Арцаха, согласно планам применения, готовы к любым действиям, не только оборонительным, но и превентивным, карательным, принуждающим действиям».

Оганян также коснулся созванного вчера, а спустя короткое время отложенного на неопределенное время экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ, в повестке которого должна была быть ситуация на границе Армении, являющейся членом ОДКБ. Оганян, который был министром обороны Армении с 2008-го по сентябрь 2016 года, говорит, что достичь консенсуса в ОДКБ всегда было трудно. «Потому что разные страны имеют разные отношения с Азербайджаном, но я считаю, что ОДКБ должна найти в себе силы осудить Азербайджан, который организовал провокацию. Существуют процедуры запроса военной помощи. Руководство государства после проведения Совета безопасности и заседания правительства может обратиться за помощью. Но это не та ситуация, мы можем обратиться в ОДКБ в случае более широкомасштабного, более регионального конфликта», - сказал Оганян.

Бывший пресс-секретарь министра обороны, заместитель начальника Военного университета имени Вазгена Саргсяна, начальник командно-штабного факультета Арцрун Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что не может говорить о позиционных преимуществах, но может четко сказать, что армянская сторона после последних действий имеет ряд преимуществ перед противником.

«Могу сказать, что наши Вооруженные силы находятся в более благоприятной ситуации по сравнению с той, какая была до данной операции, с точки зрения как позиций, так и выполнения боевых задач. Во много раз больший урон и потери нанесены противнику. Вы знаете, что сегодня Азербайджан официально признал информацию о серьезных потерях: начальник артиллерии корпуса, начальник штаба корпуса, в звании генерал-майора, много офицеров, майоры, полковник, другие военнослужащие. Они потеряли значительное число БПЛА, военной техники, автомобильной техники и т. д.

Что касается позиций, какая позиция где расположена и прочее, я уверен, что Министерство обороны в ближайшем времени подробно сообщит обо всем. Наши Вооруженные силы, подразделения ПВО несколько минут назад сбили один из азербайджанских БПЛА, который является не обычным БПЛА, а центром управления БПЛА, так сказать, условным командным пунктом, управляющим с воздуха огнем артиллерии и других БПЛА. По сути, их потери БПЛА уже приближаются к одному десятку», - сказал Ованнисян.