В Кремле обеспокоены ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готовы оказать посреднические усилия

В Кремле глубоко обеспокоены перестрелками на границе Армении и Азербайджана, призывают стороны к сдержанности и прекращению огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению их обязательств в рамках режима прекращения огня», - согласно РИА Новости, сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию на границе этих стран.

«Россия, мы уже тоже об этом заявляли на различных уровнях, готова оказывать свои посреднические усилия по урегулированию, будучи сопредседателем Минской группы. Вы знаете, что были интенсивные телефонные контакты министра иностранных дел (Сергея) Лаврова с его коллегами из Баку и Еревана. Поэтому еще раз мы призываем обе стороны к сдержанности», - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, накануне с заявлением выступил МИД России, также выразив озабоченность и призвав стороны к сдержанности.

Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. Перестрелки на границе продолжаются. Стороны применяют артиллерийский огонь. С азербайджанской стороны, согласно официальным сообщениям, погибли 12 человек, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, а также одно гражданское лицо. С армянской стороны погибли двое офицеров - майор и капитан.