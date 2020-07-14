Армянская церковь осуждает решение Анкары превратить собор Святой Софии в мечеть - Католикос Гарегин Второй

«В Первопрестольном Святом Эчмиадзине мы с болью констатировали принятое буквально несколько дней назад, 10 июля, решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о превращении имеющего важное значение для христианского мира собора Святой Софии из музея в мечеть», - сегодня заявил Католикос всех армян Гарегин Второй.

«Вопреки призывам различных общехристианских организаций, руководителей церквей и политических лидеров, турецкое правительство приняло однобокое и предосудительное решение, тем самым, нарушив права национальных религиозных меньшинств Турции. С болью отмечаем, что призывы и беспокойство миллионов христиан были проигнорированы, не был принят во внимание даже факт включения собора Святой Софии ЮНЕСКО в мировую культурную сокровищницу», - подчеркнул Патриарх.

«Действия правительства Турции пробуждают тяжелые воспоминания об осквернении и разрушении на протяжении веков османскими властями святынь армянского народа, а также других христианских народов.

Святая Армянская Апостольская Церковь и армянский народ, как народ, переживший геноцид в Османской империи, разделяют боль и беспокойство ортодоксальных братьев и сестер. Армянская церковь осуждает решение правительства Турции, вытекающее из политических интересов и наносящее большой вред процессу взаимопонимания и диалога между религиями, одновременно призывает пересмотреть его и вернуться к принципу мирного молитвенного сосуществования различных религиозных общин Турции. За все время исторических катаклизмов и политических перемен собор Святой Софии, помимо исторической и культурной ценности, приобрел также религиозное, культурное и политическое значение, став символом не столкновения цивилизаций, а сотрудничества и единства человечества», - согласно пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, заявил Католикос всех армян.

«В этой трудной ситуации, создавшейся вследствие однобокого решения, мы нашей молитвой поддерживаем Вселенского патриарха Константинополя, Нашего возлюбленного брата Его Святейшество Патриарха Варфоломея и наших братьев и сестер Ортодоксальной церкви», – отмечается в заявлении Католикоса.