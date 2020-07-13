Депутаты НС ожидают осуждающей реакции от международных организаций, в том числе ОДКБ

В вопросах безопасности связывать надежды с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) просто наивно, заявил независимый депутат Национального собрания Армении Арман Бабаджанян, который считает, что перенос на неопределенное время созванного сегодня экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ по вопросу напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе стал результатом вмешательства Азербайджана.

«Я очень хорошо понимаю, что объявленное заседание могло быть отменено именно под давлением Азербайджана, который просто призвал своих союзников, дружественные ему страны сделать так, чтобы это заседание не состоялось. Это также доказывает, что в этом альянсе, кроме России, фактически, нет дружественных Армении стран, что уж говорить о союзниках. Следовательно, ожидать, что в рамках этого альянса мы можем получить соответствующую оценку и отношение или план действий против Азербайджана, осуществившего посягательство в отношении территории Армении, просто не имеет смысла», - сказал Бабаджанян.

Депутат правящей фракции «Мой шаг», азербайджановед Татевик Айрапетян связывает перенос экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ с процедурными вопросами и считает более важным тот факт, что министр иностранных дел Армении находится в постоянном контакте с генеральным секретарем ОДКБ и лично представляет тому ситуацию на границе.

В то же время она отмечает: «Очевидно предвзятые и дестабилизирующие заявления Турции должны послужить сигналом для международных партнеров, чтобы они не медлили со своими заявлениями и не ставили под угрозу хрупкую региональную безопасность. Я не вижу в данный момент причин для беспокойства, потому что может быть сделано политическое заявление, и оно должно быть сделано именно генеральным секретарем ОДКБ. Будем ждать дальнейшего хода событий. Естественно, если ситуация сегодня успокоится, возможно этого и не произойдет, если же Азербайджан продолжит нагнетать напряженность, конечно, реакция станет еще важнее», - сказала она.

Глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян на данном этапе считает очень важной информационную войну. Со вчерашнего дня он активно следит за международной прессой и считает, что армянская официальная новостная лента обновляются довольно быстро. Не менее важными он считает каналы парламентской дипломатии.

«Я могу привести один пример, всю ночь, а также в течение дня в Твиттере шла большая борьба и информационная война, по сути, сейчас каждый из нас, имеющий разных международных партнеров, которые следят в Твиттере за нами, посредством своих твитов мы постоянно освещаем то, что происходит», - сказал Марукян.

Председатель постоянной комиссии НС по международным отношениям Рубен Рубинян говорит, что они находятся в активном контакте со всеми межпарламентскими организациями, в том числе с Парламентской ассамблеей ОДКБ.

«В целом мы ожидаем от наших международных партнеров, в том числе союзников, в том числе ОДКБ, соответствующей осуждающей реакции на незаконные и агрессивные действия Азербайджана. Не секрет, что президент Азербайджана, различные официальные лица Азербайджана в своих многочисленных выступлениях объявили своим врагом не только Арцах [Нагорный Карабах – ред.], но и всех армян, всех армян мира. И это вписывается в контекст их неприемлемой антиармянской и милитаристской политики. В целом, как я уже сказал, в будущем у нас будет время более глубоко проанализировать причины их действий, самой вероятной из которых является внутриполитическая ситуация в Азербайджане», - сказал Рубинян.

Депутат Арман Бабаджанян отметил, что азербайджанская агрессия для армянской стороны не стала неожиданностью, на днях он был в Карабахе и знает, что ситуация на линии соприкосновения свидетельствовала об ожидающихся действиях Азербайджана. Он не исключает, что напряженность на границе с Тавушем была неудачной попыткой ослабить бдительность на линии соприкосновения в Карабахе.

Он отметил, что, к сожалению, для Азербайджана не стал сдерживающим фактором факт посягательства на границы страны-члена ОДКБ.

«Речь идет о более широком контексте развития событий, это может означать возможную более тесную интеграцию Азербайджана с ОДКБ и ЕАЭС и, естественно, тот возможный переговорный процесс, вокруг которого могут начаться брожения, и здесь очень важно, насколько адекватным будет реакция армянских сторон», - сказал Бабаджанян.