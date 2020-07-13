В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 650 пациентов, 43 – подключены к аппаратам ИВЛ

В Армении число тяжелых и крайне тяжелых пациентов с диагнозом COVID-19 остается высоким, в общей сложности – 650. Из них 43 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня на внеочередном заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

Говоря о загруженности больничной системы, Торосян также сказал: «В отличие от реанимационных отделений, которые также почти переполнены, обычных коек и коек, оснащенных кислородом, сравнительно чуть больше, в этом смысле у нас есть очень маленькая положительная динамика».

В то же время он сообщил, что по состоянию на 9 часов утра нет граждан с коронавирусом, ожидающих госпитализации дома. «У нас есть только один гражданин, ожидающий перевода из некоронавирусной больницы в коронавирусную больницу. Вчера вечером и сегодня утром это число равнялось одному, по сравнению с примерно 20 - на прошлой неделе», - сказал он.

«За этот период у нас были дни, когда их число достигало 200», - отметил премьер.

«Более того, у нас в начале и середине июня это число доходило почти до 300», - продолжил министр.

Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 32151. Вчера из 698 протестированных у 182 человек был подтвержден коронавирус. Обычно такая картина бывает по воскресеньям и понедельникам, когда из-за проводимой в лабораториях дезинфекции проводится сравнительно мало тестов. Всего в Армении было проведено 135 687 тестов. Вчера выздоровели 232 человека, скончались от коронавируса 8 человек, у которых были хронические заболевания. Число умерших достигло 573. Вчера была зарегистрирована еще одна смерть, когда у пациента была коронавирусная инфекция, но смерть наступила по другой причине. Общее число таких случаев составляет 183. На данный момент в больницах и дома лечатся 11530 человек. Пациентов с коронавирусом принимают в 19 медицинских центрах, 7 из которых находятся в регионах, 12 - в Ереване.

В медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич» в Ереване не наблюдается снижения числа больных с тяжелой и крайне тяжелой формой COVID-19, сообщил Радио Азатутюн заместитель директора больницы по лечебной части Петрос Манукян. «Места в отделении реанимации почти всегда заняты на 100%. В исключительных случаях у нас бывают в отделении реанимации свободные места, они в основном предназначены для крайне тяжелых больных. У нас в отделениях также есть пациенты с тяжелой формой. Пока значительного снижения числа тяжелых и крайне тяжелых больных нет. Тяжелые и крайне тяжелые случаи связаны с различными факторами, прежде всего с течением самого заболевания, то есть, с объемом поражения легких, с очень высоким процентом поражения, то есть, в случае тотальной или нетотальной пневмонии, а также с сопутствующими заболеваниями, которые очень часто приводят к осложнению течения заболевания. Такими заболеваниями в основном являются ожирение, которое очень сильно осложняет течение заболевания, сахарный диабет, гипертония, различные сердечно-сосудистые заболевания», - сказал Манукян.

В реанимационном отделении медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич», в котором занимаются тяжелыми и крайне тяжелыми больными, на данный момент есть две свободные койки, однако через несколько часов к ним поступят новые больные.

По словам Петроса Манукяна, в том числе и из-за неполноценного соблюдения противоэпидемических правил все еще нет тенденции к снижению числа инфицированных.

Между тем, полиция продолжает осуществлять контроль за соблюдением противоэпидемических правил в общественных местах, до сих пор за неношение маски и неимение при себе удостоверяющего личность документа было составлено более 80 тысяч протоколов.